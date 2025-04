HIV - 5 najważniejszych faktów

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. I szansa, by dowiedzieć się więcej na temat tej choroby oraz wirusa, który ją wywołuje. Uwaga! Choć nie budzi on już takiego strachu jak kiedyś, wciąż stanowi dla nas duże zagrożenie. Ba! Może nawet większe niż kiedykolwiek!