1. Pacjent ma dwoje nastoletnich dzieci, lecz poza tym nie wykazuje objawów choroby psychicznej.

2. Pacjent uskarża się na ból w klatce piersiowej po ośmiu miesiącach leżenia na lewym boku.

3. Podczas badania kolano było zaczerwienione i obrzmiałe, a na drugi dzień zniknęło.

4. Pacjentka nieustannie szlocha i płacze, wygląda także nieco depresyjnie.

5. Pacjentka cierpi na depresję od czasu pierwszej wizyty u mnie w 1996 roku.

6. Wycinek z wypisu ze szpitala: Żywy, ale bez mojego zezwolenia.

7. Wyglądający zdrowo zgrzybiały 70 letni mężczyzna, wysoce sprawny umysłowo, zaawansowany Alzheimer.

8. Pacjent odmówił sekcji.

9. Denat twierdzi, że nie miał poprzednich historii samobójstw.

10. Pacjent twierdzi, że białe krwinki zostawił do badania w innym szpitalu.

11. Historia medyczna pacjenta wygląda zdumiewająco dobrze, przybrał jedynie na wadze 20 kg w ciągu ostatnich trzech dni.

12. Pacjent miał na śniadanie kanapki, a po południu anoreksję.

13. Notatka z konsultacji lekarskiej: Tak między nami mówiąc, powinno nam się udać zapłodnić tę pacjentkę.

14. Ponieważ pacjentka nie może zajść w ciążę z mężem, powinniśmy za niego nad nią popracować.

15. Pacjent nie ma czucia od palców stóp w dół.

16. Przebywając na intensywnej terapii pacjentka została przebadana, prześwietlona i wysłana do domu.

17. Skóra pacjenta pozostała sucha i wilgotna.

18. Pacjent uskarża się na okazjonalne, ciągłe i nieprzerwane bóle głowy.

19. Pacjent wskazywał pełną przytomność i współpracę i nie odpowiadał na pytania.

20. Pacjentka stwierdziła, że na zatwardzenie cierpiała przez większość życia aż do momentu rozwodu.

21. Badanie rektalne (analne) ujawniło powiększoną tarczycę.

22. Obie piersi są równe i reagują na światło.

23. Badanie genitaliów wykazało, że pacjent był pochodzenia żydowskiego, ponieważ był oberżnięty.

24. Skóra: nieco blada, ale obecna.

25. Badanie bioder wykonano pacjentce wieczorem w łóżku.

26. Pacjent był skonsultowany także przez dr. A, który stwierdził, że powinniśmy usiąść na tyłku i zgodzić się z jego diagnozą.

