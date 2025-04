Licówki porcelanowe

Szybkim sposobem na poprawę estetyki uzębienia jest zastosowanie licówek porcelanowych. Pozwalają one zmienić kształt, wielkość i kolor zębów. Dzięki nim możliwe jest również skorygowanie niewielkich wad zgryzu, takich jak przemieszczenie, wychylenie czy diastema, czyli szpara między górnymi jedynkami. W niektórych przypadkach można nawet uniknąć leczenia ortodontycznego.

„Licówki to cienkie, porcelanowe nakładki, które mocowane są do powierzchni przygotowanych do tego zębów. Warunkiem zastosowanie tej metody jest brak dużych wypełnień w zębach. Cała procedura jest rozłożona na 3–4 zabiegi i jest zupełnie bezbolesna” – mówi lek. stom. Piotr Ogniewski zajmujący się stomatologią estetyczną w Klinice Implantologii i Stomatologii Estetycznej dr. Romana Borczyka w Katowicach.

Piękny uśmiech w 30 minut



Do załatania mniejszych przerw w uzębieniu czy też nadania złamanym lub zniekształconym zębom ładny wygląd stosuje się czasem materiał kompozytowy. Zwykle światłoutwardzalne kompozyty stosowane są do wypełnień ubytków próchnicowych. Jednak w niektórych przypadkach materiał ten można zastosować do estetycznej odbudowy zęba.

„W gabinecie dentystycznym dostępne są różne odcienie kompozytów, dzięki czemu upiększony ząb nie wyróżnia się wśród pozostałych” – dodaje Piotr Ogniewski. Zabieg jest krótki, trwa ok. 30 minut i zwykle nie trzeba go powtarzać. Nie można go jednak przeprowadzić u osoby z mocno zniszczonymi lub osłabionymi zębami. Wtedy zalecane jest wykonanie koron porcelanowych.

Chcesz mieć biały uśmiech – unikaj czerwonego wina



Piękniejszy i zdrowszy uśmiech można również uzyskać dzięki zastosowaniu żelu wybielającego. W gabinecie stomatologicznym aplikuje się go na oczyszczone zęby. Bardzo często efekt takiego zabiegu widoczny jest już po pierwszej wizycie. Nieco dłużej na śnieżnobiały uśmiech mogą czekać osoby, których zęby mają odcień szarości. Metoda ta jest zupełnie bezpieczna i w żadnym stopniu nie wpływa na strukturę zęba.

„Składniki żelu wnikają w głąb kanalików zębowych. Gdy dostaną się do wnętrza zęba utleniają związki, które powodują przebarwienia” – mówi Joanna Gruszka, higienistka stomatologiczna z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej dr. Romana Borczyka.

Przebarwienia najczęściej są wynikiem niedostatecznej higieny jamy ustnej oraz palenia tytoniu, picia kawy, herbaty, czerwonego wina oraz spożywania pokarmów zawierających duże ilości barwników, takich jak wiśnie i borówki amerykańskie. Należy trzymać się od nich z daleka przez kilka dni po zabiegu.

Wybielanie podczas snu



Żel wybielający, choć o niższym stężeniu aktywnych substancji, można zastosować również w warunkach domowych. Wcześniej jednak konieczna jest wizyta u stomatologa, u którego wykonuje się indywidualnie dopasowane nakładki na zęby. W domu pacjent aplikuje do nich żel i zakłada je na całą noc.

„Cały proces wybielania trwa około 8-10 nocy, a pierwsze efekty są zauważalne już pierwszego poranka. Stabilizacja koloru trwa kolejne 2 tygodnie. Jeśli osoba nie pali, będzie mogła cieszyć się białym uśmiechem nawet przez 5 lat” – wyjaśnia Joanna Gruszka.

Wybielające pasty do zębów nie dają takich skutecznych efektów. Usuwają jedynie osad nazębny z kawy czy z papierosów dając wrażenie rozjaśnienia zębów. Nie powinno się ich używać przez długi okres, ponieważ zawarte w nich drobiny ścierne mogą naruszyć szkliwo. Osad i kamień nazębny powinny być regularnie usuwane w gabinecie higienistki stomatologicznej, która dysponuje specjalistycznym sprzętem, m.in. ultradźwiękami oraz preparatami pozwalającymi dokładnie oczyścić powierzchnie zębów.

Zaleca się, by udać się na wizytę do higienistki stomatologicznej przynajmniej raz na 6 miesięcy. Takie wizyty nie tylko poprawiają estetykę zębów, ale również chronią przed chorobami dziąseł, które z czasem mogą prowadzić do utraty zębów.

Polacy dbają o uśmiech



Jak dowodzą badania osoby z ładnym uśmiechem mają 50% większe szanse na sukces zawodowy. Wynika to z tego, że dzięki prostym i białym zębom czujemy się bardziej pewni siebie, mamy lepszą samoocenę i łatwiej przychodzi nam nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. Polacy coraz częściej to dostrzegają i decydują się na zabiegi poprawiające estetykę uzębienia.

Coraz częstszymi pacjentami klinik są osoby młode, które chcą, by ich uśmiechem zajęli się profesjonaliści. Jest to zgodne z trendem, który można zaobserwować w całej Europie.

„Wynika to ze wzrostu świadomości społeczeństwa. Poza tym metody poprawy estetyki uśmiechu są obecnie powszechnie dostępne dla każdego” – kończy Joanna Gruszka.