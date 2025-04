fot. Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic

Chociaż zęby nie mają płci, to ich kształt, rozmiar, a nawet proporcje często różnią się nieznacznie u mężczyzn i kobiet – wynika z badań naukowców z Charité Universitätsmedizin w Berlinie. Problem pojawia się, kiedy kobiecy uśmiech jest zbyt męski. Tutaj jednak z pomocą przychodzi feminizacja uśmiechu, czyli cała seria zabiegów, która staje się coraz popularniejsza wśród pań. Moda na nią przywędrowała do Polski z Los Angeles. Na czym to polega?

Zbyt męski uśmiech?



Uśmiech kobiety różni się od uśmiechu mężczyzny. Zęby kobiet są najczęściej mniejsze od męskich, są także dłuższe, mają również tendencję do zaokrąglania się przy krawędziach. Różnice widać szczególnie w kształcie i długości siekaczy i kłów. I chociaż wielu stomatologów dopatruje się tutaj raczej cech indywidualnych uśmiechu, nie różnic płciowych, to eksperci zgodnie przyznają, że są cechy, które mogą wpłynąć na estetykę kobiecego uśmiechu.

– Często słyszymy od pacjentek, że mają „męskie zęby”. Najczęściej okazuje się wtedy, że są one zwyczajnie za duże i za szerokie, zaburzają symetrię uśmiechu i proporcje. Na maskulinizację zębów wpływa także ich ścieranie się, w konsekwencji czego skracają się i tracą one swoją obłość, stają się kwadratowe lub prostokątne i o ostrych krawędziach – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko z Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic w Katowicach.

Feminizacja uśmiechu – jak to wygląda?



Uśmiech można jednak feminizować, czyli nadać mu bardziej kobiecy wygląd, lub, jak określają go amerykanie, wygląd „new Hollywood”. Z pomocą przychodzi tutaj seria zabiegów, która tworzy nowe proporcje i zmienia kształt zębów.

– Feminizacja uśmiechu to jego całkowita zmiana estetyczna. Dzięki serii zabiegów protetycznych zęby zyskują inny, bardziej zaokrąglony kształt, długość, proporcje i symetrię charakterystyczną dla kobiet, są także dopasowane do rysów twarzy – wyjaśnia dr Fąferko. Taką zmianę zaczyna się jednak nietypowo, bo od projektu graficznego. Pomaga w tym specjalny program Digital Smile Design (DSD). Dzięki niemu oraz serii zdjęć twarzy i uśmiechu wizualizuje się nowy wygląd zębów na ekranie komputera, dopasowując je m.in. do rysów twarzy, kształtu i koloru ust, sposobu w jaki okazuje się emocje, a nawet do koloru cery. W ten sposób powstaje uśmiech uwzględniający m.in. charakterystyczny dla kobiet przebieg linii uśmiechu, symetrię, a nawet tzw. korytarze powietrzne, czyli przerwy w kącikach ust. Analizuje się również długość zębów podczas śmiania się i tzw. pozycji spoczynkowej, aby uniknąć efektu „braku zębów” np. podczas mówienia.

Licówki albo nowe zęby



Jak realizuje się taki projekt? Dentyści mają na to kilka sposobów. Najprostszy z nich to ultracienkie licówki. Specjalne łuski wykonane z porcelany nakleja się na nieoszlifowaną powierzchnię zębów. Dzięki temu można nadać im bardziej obły kształt, wydłużyć, zmienić kolor i skorygować przebieg linii uśmiechu. Podobnie jest w przypadku zastosowania tradycyjnych licówek.

– Dzięki licówkom można dokonać sporych zmian estetycznych w wyglądzie zębów i twarzy. Przedłużone zęby tworzą nową proporcję uśmiechu, są także dodatkowym podparciem dla skóry twarzy, przez co jest ona lepiej napięta. Zmianie może ulec także szerokość zębów oraz ich kształt i faktura. Likwidujemy nimi także delikatne cechy uśmiechu, które moża uznać za męskie, np. kwadraturę zębów – mówi dr Fąferko.

Bardziej radykalną metamorfozę możemy osiągnąć stosując kompleksowe leczenie estetyczne. Tu jednak może już być potrzebna współpraca specjalistów z kilku dziedzin stomatologii: protetyka, chirurga, ortodonty, periodontologa.

– Maskulinizacja uśmiechu często jest efektem ścierania się zębów na skutek choroby okluzyjnej. W tej sytuacji konieczne staje się przeprowadzenie bardzo szczegółowej analizy estetycznej i stworzenie nowego uśmiechu od podstaw. Pomocne w tym są również licówki, porcelanowe korony i mosty, a często także implanty, które zakłada się w miejsce zniszczonych zębów. Zabieg taki nie tylko zmienia wygląd zębów, ale zapobiega także rozwojowi choroby okluzyjnej, przyczyniającej się do wyniszczania zębów – mówi specjalista Dentim Clinic.

Efekt? Nowy uśmiech, który dopasowany jest do kobiecej twarzy i pozbawiony cech zaburzających jego proporcję.

– To bardzo radykalna zmiana, ale dzięki możliwości wizualizacji efektu można dziś stworzyć uśmiech dopasowany idealnie do twarzy, kształtu kości szczęki, wielkości ust, przez co nie wygląda on sztucznie – mówi dr Fąferko.

Jaki uśmiech jest dziś uważany za bardziej kobiecy?



– Kobiety najczęściej proszą o przedłużenie zębów i stworzenie symetrycznego uśmiechu. Istnieje moda na delikatnie dłuższe dwa przednie zęby, co ma przyciągać uwagę do ust. Wiele pań wzoruje się na gwiazdach. Upragnione uśmiechy to takie jakie mają Sofia Vergara, Jessica Alba, Natalie Portman czy księżna Kate. To one są dziś stawiane za wzory idealnych kobiecych uśmiechów – mówi ekspert.

