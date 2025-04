Fot. Fotolia

Według europejskiego raportu o stanie zdrowia jamy ustnej kobiety bardziej niż mężczyźni dbają o swoje zęby. W ciągu roku u stomatologa pojawia się 59% kobiet i 54% mężczyzn. Bardziej niepokojące jest to, że w Polsce 11% procent panów nie chodzi do dentysty w ogóle.

Efekt jest taki, że ponad 90% mężczyzn ma próchnicę, a ponad połowa problemy z paradontozą.

1. Mężczyźni częściej palą papierosy

Według najnowszych badań WHO na całym świecie mężczyźni sięgają 5 razy częściej po papierosa niż kobiety. Nie bez powodu na choroby przyzębia uskarża się aż 54 proc. panów. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko paradontozy aż o połowę.

– "Szkodliwe substancje znajdujące się w dymie papierosowym sprawiają, że na zębach odkłada się osad, który sprzyja powstawaniu stanów zapalnych. Tytoń powoduje niedobór witaminy C niezbędnej do syntezy kolagenu w zębinie, ale również zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych tkanek miękkich" – wyjaśnia lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie.

Kto myśli, że lepszym rozwiązaniem może być papieros elektroniczny jest w błędzie. Co prawda nie zawiera on substancji smolistych, ale znajdziemy tam m.in. glikol dietylenowy stosowany również w płynach niezamarzających, powodujący podrażnienie śluzówki jamy ustnej i przyzębia. W składzie e-papierosa wykryto też toksyczne nitrozaminy oraz tetrametylopirazynę. Nie zapominajmy, że papieros, chociaż elektroniczny, też zawiera nikotynę, która może stymulować powstawanie komórek nowotworowych w jamie ustnej.

2. Nawet 80% mężczyzn boi się dentysty!

Kto by się spodziewał, że to właśnie mężczyźni bardziej boją się dentysty niż kobiety. Według statystyk ok. 8 na 10 mężczyzn obawia się wizyty u dentysty.

– "Nie ma się, czego bać. Postęp w stomatologii jest wyjątkowo szybki. Przytulny gabinet, nowoczesne metody znieczulania i leczenia, innowacyjne urządzenia, ale też sprawdzone metody, jak sedacja z użyciem gazu rozweselającego, zachęcają pacjentów do wizyty. Wystarczy się tylko przełamać, po pierwszej wizycie z pewnością każdy mężczyzna wróci do gabinetu z uśmiechem na ustach" – mówi dentystka.

3. Intensywne treningi mogą sprzyjać próchnicy

Naukowcy odkryli, że intensywne i długotrwałe treningi mogą prowadzić do problemów z dziąsłami i próchnicą. Przyczyną tego jest zmniejszona ilość i zmiana pH śliny, które u sportowców sprzyja rozwojowi chorobotwórczych bakterii zwiększając ryzyko kłopotów w jamie ustnej. Na tym jednak się nie kończy.

Uprawiającym sporty drużynowe i kontaktowe grożą przede wszystkim pęknięcia, złamania oraz wybicia zębów. Z pozoru bezpieczne, dla uzębienia, wyścigi samochodowe czy kulturystyka narażają szkliwo na nadmierne ścieranie.

"Aktywnym mężczyznom polecamy stosowanie specjalnych ochraniaczy na zęby, wykonanych indywidualnie z trwałego tworzywa. Chronią one zęby przed ścieraniem, a także absorbują część siły uderzenia np. piłki" – tłumaczy stomatolog. Kolejnym zagrożeniem dla męskiego uśmiechu są sporty związane ze zmianą ciśnienia: nurkowanie, spadochroniarstwo czy modny ostatnio skydiving.

Jeżeli mamy nieszczelną plombę, to znajdujący się pod nią pęcherzyk powietrza może powodować dotkliwy ból.

4. Używanie zębów jako... otwieracza lub dziadka do orzechów!

Zęby nie zastąpią otwieracza do piwa, czy kombinerek do wyciągania gwoździ. Ale panowie o tym często zapominają. Używanie zębów do innych celów niż te, do których zostały stworzone może skończyć się pęknięciem szkliwa, a nawet ukruszeniem zęba.

Co należy zrobić, jeśli jest już za późno i złamie nam się ząb? "Niezwłocznie należy umówić się na wizytę w gabinecie stomatologicznym, im szybciej to zrobimy, tym większe są szanse na uratowanie zęba. Niewielkie uszkodzenia odbudowujemy kompozytem, a na rozległe zakładamy korony lub licówki ceramiczne" – radzi lek. stom. Monika Stachowicz.

