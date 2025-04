W kobiecym ciele przez całe życie zachodzi wiele zmian hormonalnych. Comiesięczne cykle menstruacyjne, ciąża, menopauza - w kobiecym ciele przez całe życie zachodzi wiele zmian hormonalnych. Nic dziwnego, że nie pozostają one bez wpływu na nasze samopoczucie i nastrój. Tobie też doskwierają nieprzyjemne objawy huśtawki hormonalnej? Poznaj 7 skutecznych sposobów, dzięki którym je zwalczysz!



Co pomoże na objawy huśtawki hormonalnej?

1. Zioła

W okresie huśtawki hormonalnej szczególnie przydadzą ci się:

Niepokalanek pospolity. Pomoże opanować emocje oraz złagodzi też bóle piersi i obrzęki. Ma on również zdolność regulowania miesiączek, wspomaga zajście w ciążę.

Pomoże opanować emocje oraz złagodzi też bóle piersi i obrzęki. Ma on również zdolność regulowania miesiączek, wspomaga zajście w ciążę. Pluskwica groniasta. Pomoże gdy masz zbyt obfite miesiączki oraz złagodzi nieprzyjemne uderzenia gorąca i wahania nastrojów towarzyszące menopauzie.

Pomoże gdy masz zbyt obfite miesiączki oraz złagodzi nieprzyjemne uderzenia gorąca i wahania nastrojów towarzyszące menopauzie. Pięciornik gęsi. Łagodzi napięcie i częstość skurczów macicy, dzięki czemu przydaje się w łagodzeniu bolesnych miesiączek.

2. Herbata zamiast kawy

Picie zbyt dużej ilości kawy, ma działanie podobne do braku snu. Podnosi poziom kortyzolu, obniża stężenie hormonów tarczycy, co rozregulowuje pracę całego organizmu. Pozostań więc przy jednej-dwóch filiżankach kawy dziennie. A jeśli w pochmurny, mglisty dzień będziesz potrzebowała dodatkowego zastrzyku energii, sięgnij po zieloną herbatę lub yerba mate.

3. Olej lniany

Olej lniany zawiera fitoestrogeny, czyli naturalne, roślinne związki podobne w budowie i działaniu do estrogenów. Dzięki tej właściwości posiadają zdolność do regulacji poziomu tych hormonów w organizmie i łagodzenia objawów zarówno ich niedoboru, jak i nadmiaru. Olej lniany możesz stosować tylko na zimno, np. dodawać go do sałatek lub po prostu pić 2 łyżki dziennie.

4. Jarmuż

Jarmuż oraz inne warzywa z rodzaju krzyżowych, np. kapusta chińska, brokuły, kalafior, zawierają indole, które przyspieszają metabolizowanie estrogenów. Dzięki sprawnej przemianie tych hormonów, zmniejszysz ryzyko zachorowania na nowotwory hormonozależne, przede wszystkim raka piersi. Najlepiej jedz te warzywa na surowo lub lekko zblanszowane, w ten sposób zachowasz ich właściwości zdrowotne.

5. Probiotyki

Probiotyki obniżają poziom złego cholesterolu, dzięki czemu wpływają korzystnie na gospodarkę hormonalną całego organizmu, zwłaszcza na nadprodukcję estrogenów. Zakiś ogórki i co najmniej beczkę kapusty na zimę. I od dziś, pełna probiotyków kiszonka do każdego obiadu! Przy okazji zapewnisz sobie bogate źródło kwasu mlekowego, który reguluje trawienie i wspomaga pracę przewodu pokarmowego.

6. Sen

Niedostateczna ilość snu moze poważnie zaburzyć dobowe wydzielanie leptyny i kortyzolu, co zwiększy ryzyko wystąpienia cukrzycy lub otyłości. Na szczęście łatwo można wyrównać stężenie tych hormonów we krwi – badania dowodzą, że wystarczy jedna porządnie przespana noc, a wstaniesz jak nowo narodzona!

7. Ruch

Koniecznie znajdź aktywność, która sprawi ci frajdę. Skakanka, tai-chi, joga, rolki, pływanie, taniec – cokolwiek! Dzięki temu wzrośnie poziom endorfin, (hormonów szczęścia), testosteronu (więcej energii), insuliny (ochrona przed cukrzycą). Przestaniesz się nadmiernie stresować, podkręcisz metabolizm i wymodelujesz sylwetkę. Same plusy! Będziesz zdrowsza, bardziej sprawna i piękniejsza.

Na podstawie artykułu Doroty Mirskiej-Królikowskiej z Vity, konsultacja: dr inż. Agnieszka Leciejewska, dietetyk; dr n. farm. Jerzy Jambor