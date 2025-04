Czym jest przedwczesne przekwitanie i kogo może dotknąć?



Przedwczesna menopauza to zespół przedwczesnego wygaśnięć czynności jajników. Z przedwczesną menopauzą mamy do czynienia, gdy ostatnia miesiączka pojawia się przed 40. rokiem życia. Częściej występuje ona u bliźniąt dwu- i jednojajowych (prawdopodobieństwo to około 50%).

Dotyczy również kobiet młodszych, nawet miedzy 15.-29. rokiem życia (10 przypadków na 100 tys.) i od 30.-39. r.ż. (około 76 przypadków na 100 tys.).

Przedwczesne przekwitanie – przyczyny występowania



Nie można znaleźć jednoznacznych przyczyn występowania przedwczesnej menopauzy. Stwierdzono, że częściej zdarza się u kobiet palących papierosy (ok. 50%). Niewykluczone, że ma ona również podłoże genetyczne.

Przedwczesny wiek menopauzy może być też spowodowany przez:

cukrzycę;

chorobę tarczycy;

zaburzenia układu immunologicznego wywoływanymi infekcjami wirusowymi (np. świnka, różyczka i ospa przechodzone w wieku dojrzałym);

raka i jego leczenie, np. chemioterapią.

Objawy przedwczesnego przekwitania



Objawy występowania przedwczesnej menopauzy nie są jednoznaczne i trudno je zauważyć i zorientować się, że mamy do czynienia z tą przypadłością. Przedwczesna menopauza zaczyna się nagle, ale rozpoznaje się ją dopiero wówczas, gdy krwawienia nie ma przez kolejne cztery miesiące. Jednocześnie mogą wystąpić typowe objawy dla menopauzy jak:

suchość pochwy;

bolesne stosunki;

częste infekcje pochwy i sromu, nawracające infekcje szyjki macicy i pęcherza moczowego;

początki nietrzymania moczu;

uderzenia gorąca, nocne poty;

drażliwość, ataki płaczu;

kołatanie serca;

bóle głowy.

Kiedy u młodej kobiety pojawi się problem z miesiączką, a do tego typowe oznaki przekwitania, niezwłocznie należy udać się do ginekologa.

Diagnostyka i leczenie przedwczesnej menopauzy



Diagnoza polega na powtórzeniu badania poziomu hormonów we krwi w odstępie miesiąca. Jeśli oba wyniki wykażą stężenie hormonu FSH powyżej 40 IU/l, lekarz może już jedynie dociekać, z jakiego powodu nastąpiło przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników i zastosować właściwe leczenie.

Jedyną i niezbędną metodą leczenia jest zastosowanie najszybciej hormonalnej terapii zastępczej. Podaje się niskie dawki hormonów i w ten sposób próbuje się zatrzymać wygasanie hormonów. Nie stosuje się tej terapii jedynie z powodów zdrowotnych, ale również w celu ustąpienia objawów menopauzy, np. uderzeń gorąca, zlewnych potów, zaburzenia koncentracji, bezsenności czy bólów głowy.

Istnieje również szansa, iż jajniki podejmą ponowną pracę. Jest to szczególnie istotne w przypadku kobiet, które jeszcze pragną zostać matkami. Niestety, szacuje się, że możliwość powrotu owulacji ma jedynie około 5% pacjentek.

Jak przedwczesna menopauza wpływa na kobietę?



Kobiety, u których zachodzi we wczesnym wieku menopauza, występuje wiele konsekwencji psychicznych i zdrowotnych. Nie potrafią poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Może to wywołać obniżenie samooceny. Takie kobiety często uważają, że przestały być już atrakcyjne dla mężczyzn.

Badania pokazują, że kobiety, które przeszły wczesną menopauzę, dwukrotnie częściej niż miesiączkujące równolatki deklarują jakość swojego życia na poziomie niskim. Kontakt z psychologiem może pomóc w nowym spojrzeniu na życie, pokazać, że kobiecość nie kończy się ani wraz z przekroczeniem konkretnego wieku ani z ustaniem miesiączki. Terapia pozwala zaakceptować siebie taką, jaką jesteśmy.

Przedwczesna menopauza ma również niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet. Jak dowodzą amerykańscy naukowcy, panie przechodzące przedwczesne przekwitanie stają dwukrotnie bardziej narażone na choroby serca i zmniejszenie gęstości struktury kostnej prowadzące do osteoporozy niż kobiety, które w tym wieku miesiączkują.

