Gdy maleństwo kolejny raz tej zimy kaszle, pewnie nie wiesz, co zrobić najpierw. Czy biec do lekarza, czy na razie poczekać i podać dziecku syrop? Niestety, kaszel czasami bywa podstępny. Oto, co powinnaś o nim wiedzieć.

Reklama

1. Jest kilka rodzajów kaszlu

Choć najczęściej mówi się o kaszlu mokrym i suchym. Przy tym pierwszym maluszek odkrztusza wydzielinę, a przy suchym niczego nie może odkrztusić. Dlatego...

2. "Lepszy" jest kaszel mokry niż suchy

Pojawia się, gdy w drogach oddechowych gromadzi się dużo wydzieliny zapalnej, która jest świetną pożywką dla bakterii. Kaszel pomoże dziecku jej się pozbyć. W ten sposób bakterie tracą swoją pożywkę i nie mogą łatwo się namnażać.

3. Na mokry kaszel dobre są...

...leki mukolityczne (czyli wykrztuśne). Rozrzedzają wydzielinę, by dziecku łatwiej było ją odkrztusić.

­

­4. Nie wszystkie syropy można podawać wieczorem

To proste – po wykrztuśnych maluszek kaszle nawet więcej – w nocy nie mogłoby spać. Dlatego taki syrop podaje się najpóźniej o godz. 17.

5. Ziołowe syropy pomogą złagodzić kaszel

Na początku infekcji można podać malcowi syrop prawoślazowy, tymiankowy, z babki lancetowatej. Trzeba je jednak stosować ostrożnie, bo mogą spowodować alergię.

6. Czasem niemowlę ma zapalenie płuc i nie kaszle

Jeśli od kilku dni męczy je katar, sprawdź, czy nie stało się senne, nie pojawiła się gorączka i niechęć do jedzenia. Jeżeli tak, powiedz o tym lekarzowi.

7. Mokrego kaszlu się nie hamuje

Jego powodem jest nadmiar wydzieliny w drogach oskrzelowych. Hamowanie kaszlu spowoduje zatkanie oskrzelików wydzieliną i szybsze namnażanie się bakterii. Można go stopować, gdy malec jest osłabiony, i chcemy, by przespał noc.

Jak pomóc dziecku przy suchym i wilgotnym kaszlu. Czytaj dalej...



8. Kaszlący smyk nie musi dostać antybiotyku

Tak, i to nawet wtedy, gdy ma zapalenie oskrzeli. Większość infekcji u maluchów jest bowiem spowodowana wirusami, na które antybiotyk nie działa. Wystarczą leki rozrzedzające wydzielinę oraz wzmacniające.

9. Małemu dziecku trzeba oklepywać plecki

To ułatwia pozbycie się wydzieliny z oskrzeli. Najlepiej to robić rano i w godzinę po podaniu środka mukolitycznego. Połóż malca na brzuszku, na swoich kolanach – główka powinna być niżej niż reszta ciała. Oklepuj plecki dłonią złożoną w łódkę, po obu stronach kręgosłupa,w kierunku barków (nie klep po nerkach ani po kręgosłupie!).

10. Przy wilgotnym kaszlu pomocne są inhalacje

Dzięki nim wydzielina bardziej się rozrzedza i łatwiej się jej pozbyć. Dla dziecka najlepsze są inhalacje z gorącej wody i soli (łyżka soli na dwa litry wody).

11. Gdy dziecko kaszle, może nawet wymiotować

Niemowlę nie umie wydmuchiwać noska, tylko połyka wydzielinę, a jej nagromadzenie w żołądku może pobudzać odruch wymiotny.

12. Kaszel nie zawsze jest objawem zapalenia płuc lub oskrzeli

Może też pojawić się w następstwie silnego kataru. Gdy dziecko nie potrafi wydmuchać nosa, wydzielina spływa do gardła, co powoduje kaszel. Dlatego katar trzeba leczyć.

13. Suchy kaszel jest bardziej męczący

Tak, bo nie prowadzi do pozbycia się wydzieliny. Występuje na początku infekcji wirusowej, a często też po jej zakończeniu. Może trwać kilka tygodni. Pojawia się też przy zapaleniu krtani i niektórych chorobach alergicznych.

14. Trzeba go hamować

Tak, bo jest męczący i niczemu nie służy. Lekarz może zalecić środki hamujące kaszel.

15. Niebezpieczny jest kaszel szczekający...

Może świadczyć o zapaleniu krtani, często towarzyszy mu duszność. Szybko dzwoń po lekarza. Zanim przyjdzie, ubierz dziecko, otwórz okno lub wyjdźcie na balkon, by maluchowi łatwiej było oddychać (szczególnie, gdy jest zimno).

16. ...i ten przypominający pianie koguta

Często jest spowodowany krztuścem. Malec musi być pod opieką lekarza, zostać w domu, sporo pić i odpoczywać. Dostanie też leki przeciwkaszlowe.

Konsultacja: dr Wojciech Trzeciakowski, pediatra

Reklama

O zdrowiu dziecka porozmawiaj też na zdrowybobas.pl