Zbyt wysoka temperatura wyczerpuje i może prowadzić do komplikacji (m.in. drgawek), dlatego jeśli przekracza 38,5°C (u niemowląt 38°C) trzeba ją obniżać. Jak to robić? Zapytaliśmy o to pediatrę, dr n.med. Małgorzatę Czyżewską, konsultanta wojewódzkiego ds. Neonatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Gorączka u dziecka - Leki

Najmłodszym maluszkom podaje się jedynie paracetamol (np. Apap, Calpol, Panadol). U dzieci powyżej trzeciego miesiąca życia można stosować także ibuprofen (np. Ibufen, Ibum, Nurofen). Niemowlętom najwygodniej zaaplikować lek w czopku (chyba, że mają biegunkę), starszym brzdącom– w syropie (chyba, że wymiotują). Przyjmuje się, że leki obniżające temperaturę zaczynają działać po 20–30 minutach, jednak na efekt trzeba niekiedy (np. infekcjach bakteryjnych) czekać do godziny. Czasem, zwłaszcza na początku choroby, leki działają zbyt krótko (np. lekarz zalecił podawanie syropu co osiem godzin, tymczasem już po czterech godzinach malec jest rozgrzany jak piec). Lepiej nie przekraczać wówczas zalecanej dawki na własną rękę, lecz stosować na zmianę leki z dwóch różnych grup (np. najpierw podać paracetamol, a po czterech godzinach ibuprofen). Przy takim postępowaniu łączy się skuteczność obydwu specyfików, a skutki uboczne się nie kumulują, bo między kolejnymi dawkami jednego leku zachowany jest bezpieczny odstęp. W przypadku niemowląt do szóstego miesiąca życia trzeba jednak skonsultować to rozwiązanie z pediatrą.

Gorączka u dziecka - Kąpiel

Obniża temperaturę szybko i skutecznie (niestety, nie na długo). Rozpalonego maluszka nie można jednak ochładzać gwałtownie – niedojrzały układ nerwowy mógłby zareagować drgawkami. Bezpieczniej jest wypełnić wannę wodą o temperaturze o stopień niższej od temperatury ciała malucha, włożyć do niej dziecko, a dopiero potem stopniowo dolewać odrobinę chłodniejszą wodę.

UWAGA! Nie wkładaj do wanny dziecka, które ma dreszcze. Wcześniej podaj mu leki przeciwgorączkowe. Nie rób również tego na siłę, bo stres i płacz osłabiają, a poza tym pogarszają i tak kiepskie samopoczucie malca.

Gorączka u dziecka - Okłady

Są skuteczne, jednak działają wolnieji krócej niż kąpiel. Zmoczoną pieluszkę (koszulkę, mały ręcznik itd.) kładź na czole, klatce piersiowej, w pachwinach i na przedramionach maluszka. Okłady często wymieniaj. Możesz także owinąć malcaw wilgotne prześcieradło. Gdy temperatura spadnie, osusz go dokładnie i przykryj czymś lekkim (np. samą poszewką).

Gorączka u dziecka - Picie

Picie nie tylko pomaga obniżyć temperaturę (im malec więcej pije, tym bardziej się poci, a pocąc się oddaje ciepło), ale także zapobiega odwodnieniu. Niemowlę jak najczęściej karm piersią, możesz także dopajać je wodą, lekko posłodzoną herbatką lub sokami (jeśli nie ma biegunki). Starszemu malcowi możesz podawać napój strzykawką, pompką do syropów lub butelką ze smoczkiem. Napoje powinny być letnie, a nie zimne, bo zbyt duża różnica temperatur nie jest korzystna. Jeśli dziecko nie chce pić, trzeba jechać z nim do szpitala, zanim pojawią się sygnały poważnego odwodnienia (brak moczu i łez, wiotka skóra, apatia, u niemowląt zapadnięte ciemiączko).

Gorączka u dziecka - Lekkie ubranie i cienka kołderka

Rozpalone ciało musi mieć możliwość oddania ciepła otoczeniu, dlatego ubierz dziecko w lekką piżamkę i przykryj cienkim kocykiem albo samą poszewką. Temperatura pokoju powinna być taka jak zazwyczaj (20–22°C). Uważaj jednak na przeciągi i podczas wietrzenia zabieraj malca do innego pokoju.