Akromegalia to rzadka choroba, w której nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu prowadzi do powiększenia dłoni, stóp, twarzy, serca oraz wątroby. Jej podstawowe objawy to zmiana rysów twarzy, powiększenie dłoni, stóp oraz języka.

Reklama

Do innych, charakterystycznych objawów należy również: zniekształcenie stawów, nadciśnienie tętnicze, a także bezdech śródsenny, który jest jedną z głównych przyczyn zwiększonej śmiertelności.

Mimo tak charakterystycznych symptomów czas, jaki przeciętnie upływa od momentu pojawienia się pierwszych objawów do chwili rozpoznania choroby, to aż 7-9 lat.

– Dane epidemiologiczne wskazują, że na świecie i także w Polsce rozpoznaje się 3-4 przypadki akromegalii na milion populacji roczne. Zachorowalność w ciągu roku dotyczy dwudziestokrotnie większej liczby osób. Te dane pokazują jak wielu pacjentów wciąż może nie wiedzieć o chorobie, która nieleczona ma bardzo poważne konsekwencje – zaznacza prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski, Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

6 maja 2016 r. uruchomiona zostanie infolinia dla osób, które chciałyby skonsultować się z lekarzem endokrynologiem i dowiedzieć się więcej na temat akromegalii. Z infolinii będzie można skorzystać w godz. 10.00-14.00 pod numerem telefonu: 781 455 576.

Już 6 maja 2016 roku w godz. 11:00 – 13:00 we Wrocławiu odbędzie się społeczno-edukacyjna akcja, której celem jest zachęcenie do zwracania uwagi na niepokojące zmiany wyglądu zewnętrznego oraz zapoznanie z objawami akromegalii. Akcja rozpocznie się pod gmachem Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wybrzeże L. Pasteura 4 we Wrocławiu. Stamtąd ulicami miasta wyruszy grupa studentów wyposażona w makiety w kształcie dłoni , stopy, głowy i języka. Będą oni informować przechodniów o akcji i uczulać ich, by zwracali uwagę na zmiany zewnętrzne swojego ciała poprzez odpowiedź na 4 proste pytania:

Czy zauważyłeś pogrubienie rysów twarzy, warg, nosa, uszu?

Czy Twoja obrączka/pierścionek stały się za ciasne?

Czy musiałeś zmienić rozmiar obuwia na większy?

Czy zauważyłeś zmianę głosu, chrypkę, powiększenie języka?

Akcji towarzyszyć będzie konferencja naukowa na temat Akromegalii, która odbędzie się na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym.

Zobacz też: Akromegalia – współczesna choroba antycznych gigantów

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych/mn