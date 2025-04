Jak dbać o szkliwo?

fot. Fotolia

Szkliwo można porównać do tarczy ochronnej, broniącej zęby przed agresją z zewnątrz. Musisz wiedzieć, że twoje uzębienie codziennie zmaga się z atakiem wroga. Atakują bakterie, m.in. te próchnicotwórcze, które próbują przedostać się do wnętrza zębów. Zęby narażone są też na bodźce termiczne i chemiczne, a więc gorące, zimne, kwaśne i słodkie składniki pożywienia. Ale na szczęście jest szkliwo, które nie dopuszcza bodźców do unerwionych tkanek zęba. I chroni zęby przed mechanicznym ścieraniem podczas żucia posiłków. Pod warunkiem, że twoje szkliwo faktycznie jest mocarzem, a nie zmęczonym słabeuszem. Problemy zaczynają się, gdy przez słabe szkliwo zęby stają się podatne na próchnicę, ścierają się i zaczynają reagować bólem na gorące, zimne i kwaśne… czyli są nadwrażliwe. Właśnie nadwrażliwość jest pierwszym objawem, zauważanym przez pacjentów.

Co osłabia szkliwo?

Zdaniem dr Iwona Gnach-Olejniczak, stomatolog z kliniki UNIDENT UNION Dental Spa we Wrocławiu

wrogiem szkliwa jest nadużywanie napojów gazowanych , zwłaszcza słodzonych. Tego typu kąpiele zmieniają pH w jamie ustnej na takie, w którym na potęgę rozmnażają się kwasotwórcze bakterie. Kwasy produkowane przez bakterie atakują i osłabiają szkliwo, tarczę obronną twoich zębów.

Mycie zębów po jedzeniu cytrusów.

Węglowodany, a zwłaszcza słodycze

Suchość w jamie ustnej

Refluks żołądka

Niektóre kwaśne suplementy, musujące witaminy i aspiryna

Agresywne mycie zębów

Bruksizm, czyli zgrzytanie zębami, powoduje starcie szkliwa przede wszystkim na powierzchniach żujących. W trakcie konsultacji lekarz zobaczy żółte plamki w tych miejscach, które są przebijającą przez zbyt cienkie szkliwo zębiną.

Niewłaściwa troska o szkliwo objawia się:

nadwrażliwością podczas jedzenia gorących, zimnych lub kwaśnych pokarmów i napojów,

nieregularnymi krawędziami zębów, pęknięciami i ukruszeniami,

żółtymi plamkami na powierzchniach żujących,

pożółkłymi zębami - ich kolor to efekt rozrzedzenia szkliwa,

podatnością zębów na próchnicę.

Jak dbać o szkliwo?

Zrezygnuj z napojów gazowanych Kwaśne soki pij przez słomkę. Płucz usta wodą po spożyciu kwaśnych pokarmów i napojów. Na finał posiłku wypij szklankę mleka lub zjedz kawałek sera, który zneutralizuje kwasy. Żuj gumę bez cukru po posiłku, ale tylko przez kilka minut. Zwiększa ona produkcje śliny, która jest naturalnym mechanizmem oczyszczania jamy ustnej i neutralizacji kwasów, osłabiających szkliwo. Pij więcej wody w ciągu dnia, jeśli masz suchość w ustach. Używaj miękkiej szczoteczki i nie myj zębów agresywnie. Myj zęby najwcześniej po godzinie od kwaśnego posiłku. Kwas osłabia szkliwo i jest ono wtedy podatne na erozję w czasie szczotkowania. Używaj pasty ze związkami fluoru, które wzmacniają szkliwo. Lecz schorzenia, takie jak refluks, które mają wpływ na zarzucanie kwasów żołądkowych do jamy ustnej. Zajmuje się nimi gastrolog.

Czy ubytki szkliwa można uzupełnić?

Możliwa jest remineralizacja na osłabione szkliwo. – Dentysta piaskuje zęby preparatem, który ma w składzie kryształy hydroksyapatytu, wbudowujące się w szkliwo i pogrubiające je – mówi Iwona Gnach-Olejniczak. Mineralizacja daje natychmiastową ulgę przy nadwrażliwości. Zęby wzmacnia się też za pomocą preparatów fluorowych, którymi wypełnia się szyny nakładane na łuki zębowe pacjenta w gabinecie. Pacjent kontynuuje terapię w domu z zastosowaniem substancji o niższym stężeniu jonów fluorkowych.

Gdy szkliwo jest już popękane lub ukruszone na powierzchniach siecznych, lekarz musi najpierw opanować przyczynę problemu. Najczęściej jest nią bruksizm. Leczenie objawowe polega na zakładaniu na noc ruchomego aparatu na zęby. Dentysta zaleca też badania ogólne, w tym na pasożyty, prowokujące często bruksizm. Ukruszenia szkliwne odbudowuje się po wyeliminowaniu nawyku zgrzytania – najczęściej za pomocą bondingu lub licówek kompozytowych. Takie kompozytowe uzupełnienia nie wymagają ingerencji w tkanki zęba, kompozyt spaja się wyłącznie dzięki sile adhezji.

Jeśli konsekwencją erozji szkliwa są ubytki klinowe, stomatolog wypełni je tak jak ubytek próchnicowy. Nie będzie musiał jednak opracowywać zęba, czyli po zmatowieniu powierzchni ubytku od razu wypełni go kompozytem.

