Jak prawidłowo zaaranżować stanowisko pracy?

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Microsoft przez TNS Polska aż 91% użytkowników Internetu odczuwa dolegliwości - np. zmęczenie oczu, bóle pleców czy nadgarstków, podczas pracy przy komputerze. Jak je zminimalizować?



Fot. Depositphotos



Zasada 90 stopni

Podczas pracy z komputerem stacjonarnym oraz laptopem pozycja ciała powinna być możliwie najbardziej zbliżona do naturalnej - wyprostowanej. Niestety praca z komputerem wykonywana jest w pozycji siedzącej, czyli bardzo dla organizmu monotonnej, w której ciężko utrzymać zalecaną pozycję. W związku z tym warto stosować zasadę 90 stopni. Zgodnie z nią zaleca się, aby stawy były ustawione pod kątem około 90° lub nieznacznie większym. Dotyczy to rąk, nóg oraz tułowia. Natomiast głowa powinna być nieznacznie pochylona do przodu, a stopy

powinny znajdować się na podłodze lub podnóżku. A teraz do dzieła!

79% respondentów odczuwa zmęczenie oczu



Zmęczenie oczu w głównej mierze jest powodowane przez monitor i to co znajduje się dookoła niego. Ważne jest więc dobre ustawienie kontrastu i jasności obrazu, a także dobór odpowiedniego tła znajdującego się za ekranem. Zalecane jest stosowanie jedynie rozdzielczości charakterystycznej dla danego monitora. Korzystanie z innej rozdzielczości lub podłączenie złączem analogowym wpływa na pogorszenie ostrości i czytelności znaków na ekranie, co męczy oczy w trakcie pracy z komputerem.

Tło znajdujące się za ekranem monitora powinno mieć stonowany kolor. Nie może to być ono jednak zbyt jasne, czy zbyt ciemne, bo oczy męczą się przy dużym kontraście pomiędzy ekranem a tłem. Monitor powinien być ustawiony bokiem do okna, tak aby na jego ekranie nie było odbić światła. Dlatego lepiej korzystać z komputerów z matowymi ekranami, bo na nich znacznie rzadziej występują odbicia światła (np. od lampki lub okna).

Ponad połowa badanych skarży się na bóle pleców



Dobrze dobrane oraz wyregulowane krzesło zapewnia prawidłową pozycję ciała podczas pracy z komputerem i pozwala zapobiegać bólom pleców. Najważniejsze jest dopasowanie krzesła do wysokości i budowy ciała. Dlatego też krzesło powinno mieć przynajmniej funkcję regulacji wysokości siedzenia, wysokości i kąta nachylenia oparcia oraz wysokości podłokietników. Oto kilka podstawowych zasad, które trzeba uwzględnić w trakcie regulacji krzesła:

• Staw łokciowy powinien znajdować się na wysokości blatu biurka lub klawiatury. Ramię powinno być ułożone wzdłuż tułowia.

• Wybrzuszenie w oparciu krzesła powinno być dopasowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa w części lędźwiowej. Tułów powinien być wyprostowany lub nieznacznie odchylony do tyłu.

• Podłokietniki powinny znajdować się na takiej wysokości, aby swobodnie podpierały przedramiona.

46% respondentów dolegają bóle szyi



By uniknąć bólów szyi należy zachować właściwe ułożenie tułowia i głowy. W związku z tym powinno się odpowiednio ustawić ekran komputera pod względem wysokości i odległości od oczu. Zaleca się, aby monitor był ustawiony na wprost, a górna krawędź ekranu była ustawiona na poziomie oczu lub trochę poniżej. Ponadto ekran powinien być ustawiony prostopadle

do kierunku patrzenia. Warto pamiętać o możliwości regulowania właściwego ustawienia monitora lub ekranu laptopa. W przypadku pracy z laptopem bez dodatkowego wyposażenia, tj. monitora i klawiatury zachowanie właściwej pozycji pod czas pracy jest praktycznie niemożliwe. Ekran laptopa będzie wtedy ustawiony zbyt nisko lub zbyt blisko.

Co czwarty badany odczuwa bóle nadgarstków



Aby stanowisko pracy z komputerem było w pełni ergonomiczne, nie można zapominać o doborze odpowiedniej klawiatury i myszki. Z punktu widzenia ergonomii istotne jest właściwe ułożenie dłoni względem przedramienia. Dłonie powinny być tak ułożone, aby znajdowały się na

przedłużeniu przedramion – wyprostowane w nadgarstku – nie powinny być zgięte ani do góry, ani do dołu. W związku z tym przed klawiaturą powinna znajdować się gładka powierzchnia, która umożliwia podparcie i wymusza właściwe ułożenie dłoni i przedramion. Bardziej ergonomiczne klawiatury mają specjalnie ułożone klawisze, aby jak najlepiej oddawać naturalne ułożenie dłoni i zwiększać komfort pracy (jak np. większa spacja, skróty klawiszowe). Ponadto klawiatury mogą mieć składane nóżki, które umożliwiają zmianę jej kąta nachylenia, które przy rozłożeniu wspomagają naturalne ułożenie nadgarstków. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też wybrzuszenie środkowej części klawiatury, które umożliwia zachowanie jak najbardziej komfortowej pozycji dłoni podczas pisania. Nowa klawiatura może wymagać od użytkowników zmiany przyzwyczajeń, jednak w dłuższej perspektywie będzie to zmiana znacznie poprawiająca ergonomię oraz komfort pracy.

Natomiast by długo i wygodnie pracować z komputerem potrzebna jest także właściwie dobrana mysz, pod względem wielkości oraz dopasowania do kształtu dłoni – inny rozmiar myszki powinien mieć dorosły mężczyzna, a inne dziecko. W myszkach również istnieją udogodnienia, które zwiększają komfort pracy. Większość myszek posiada rolki do przewijania, jednak bardziej

zaawansowane modele są już wyposażone np. w specjalne paski dotykowe, w których szybkość przewijania zależy wyłącznie od siły nacisku palca. Warunki pracy z myszą dodatkowo poprawia ergonomiczna podkładka z podpórką pod nadgarstek.