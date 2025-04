Świetlik to sposób na świetliste oczy

I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, choć są osoby uczulone i na tę wielce pożyteczną roślinę. Im preparat ze świetlikiem może tylko zaszkodzić, powinny czytać etykiety w drogeriach. A wyciąg ze świetlika pojawia się często w składzie kosmetyków, głównie do oczu. Przy czym nie są to tylko żele, kremy pielęgnacyjne czy toniki łagodzące zmęczone oczy i opuchnięte powieki. Świetlik bywa składnikiem cieni i kredek do oczu.