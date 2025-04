1. Oczy: monitoruj swój wzrok!

Długotrwałe wpatrywanie się w monitor zwiększa ryzyko wystąpienia krótkowzroczności, zapalenia spojówek i tzw. zespołu suchego oka.

Niepokojące objawy – notoryczne zmęczenie i przekrwienie oczu, nadwrażliwość na światło, intensywne łzawienie albo uczucie suchości i piasku pod powiekami, pogorszenie widzenia, bóle głowy, swędzenie i pieczenie oczu.

Co robić? Idź na badanie kontrolne do okulisty, a oprócz tego:

- ustaw monitor tak, by jego górna krawędź znajdowała się kilka centymetrów poniżej oczu;

- zadbaj o dobre oświetlenie – najlepiej, by była to lampka stojąca na biurku tak, by światło nie odbijało się od monitora, nie raziło cię, lecz padało

na klawiaturę i dokumenty, z których korzystasz;

- pracuj w okularach z antyrefleksem (są, przynajmniej częściowo, refundowane przez zakład pracy);

- częściej mrugaj – odruch ten ułatwia rozprowadzanie łez;

- jeśli pracujesz w pomieszczeniu klimatyzowanym, stosuj nawilżające krople do oczu (tzw. sztuczne łzy).

2. Kręgosłup: zapewnij mu wsparcie

Wielogodzinne siedzenie w jednej pozycji powoduje bolesne napięcie mięśni karku i pleców oraz przyczynia się do powstawania skrzywień kręgosłupa, zwyrodnień jego stawów i dyskopatii.

Niepokojące objawy – bóle karku, szyi i pleców (zwłaszcza w dolnym – lędźwiowym odcinku).

Co robić? Jeżeli dolegliwości są silne albo utrzymują się przez dłuższy czas, poproś lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie do ortopedy. Oprócz tego:

- doraźnie możesz stosować przeciwbólowe i przeciwzapalne maści i żele;

- odpowiednio ustaw krzesło – oparcie powinno być lekko odchylone (o ok. 10 stopni). Musi dotykać łopatek i przylegać do lędźwiowego odcinka kręgosłupa (jeśli tak nie jest – podłuż sobie małą poduszeczkę lub zwinięty ręcznik);

- jeśli musisz przepisywać dokumenty, umocuj je na podstawce przyczepianej do monitora. Dzięki temu nie będziesz napinać mięśni szyi, zerkając raz na monitor, raz na kartkę;

- co godzinę rób 5-minutową przerwę – gwarantuje ci ją prawo! Poświęć ten czas na ćwiczenia

3. Ręce: połóż na podkładkach

Regularne powtarzanie tych samych ruchów podczas pisania i posługiwania się myszką może prowadzić do schorzeń związanych z przeciążeniem stawów, mięśni i nerwów poruszających ręką (tzw. zespół cieśni nadgarstka, zapalenie wyrostka rylcowatego i łokieć tenisisty).

Niepokojące objawy – drętwienie palców, osłabienie siły dłoni, bóle dłoni, nadgarstka, łokcia przedramienia lub ramienia (dolegliwości mogą występować nie tylko podczas pracy, ale także

np. w nocy).

Co robić? Przez kilka dni smaruj tkliwe miejsca żelem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Jeżeli to nie pomoże, idź do lekarza i weź skierowanie do ortopedy. A poza tym:

- pisząc, nie trzymaj rąk zawieszonych w powietrzu. By nadgarstki miały dobre wsparcie, połóż przed klawiaturą i myszką żelowe podkładki;

- ustaw oparcia fotela tak, by położone na nich przedramiona znajdowały się na równi z blatem biurka, a łokcie były zgięte pod kątem 90Ż;

- ułóż wszystkie potrzebne ci do pracy przybory, telefon itp. w takiej odległości, byś nie musiała po nie daleko sięgać, nadciągając mięśnie rąk.

4. Nogi: uwolnij od ucisku

Brak ruchu i ucisk na żyły nóg zaburza krążenie krwi. To zaś prowadzi do powstawania żylaków.

Niepokojące objawy – nasilające się wieczorem obrzęki i bóle nóg. Mrowienie w stopach, skurcze łydek, pajączki i widoczne przez skórę powiększone żyły.

Co robić? Jeśli dolegliwości się utrzymują, idź do lekarza, konieczne będzie bowiem zrobienie tzw. USG Dopplera, by zbadać krążenie w nogach. Oprócz tego:

- stosuj żele z wyciągiem z kasztanowca lub arniki;

- nie zakładaj nogi na nogę;

- postaraj się nosić buty na obcasie nie wyższym niż 3,5 cm;

- po powrocie z pracy odpoczywaj na leżąco z nogami nieco uniesionymi powyżej tułowia;

- ustaw siedzenie krzesła na takiej wysokości, by jego rant nie uciskał ud, a także byś mogła swobodnie postawić całe stopy na podłodze. Jeśli jest to niemożliwe, korzystaj z podnóżka.

Ważne: Czas na relaks!

Przynajmniej kilka razy w ciągu dnia oderwij się od pracy, przeciągnij się i…

- zrób kilka okrężnych ruchów głową

- pokręć dłońmi w nadgarstkach, zaciśnij i rozprostuj palce;

- wstań, przespaceruj się albo chociaż zrób kilka przysiadów, skłonów i skrętów

tułowia.