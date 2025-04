Zaledwie co setne stanowisko pracy w polskich biurach jest odpowiednio przystosowane do tego, by chronić zdrowie pracowników. Efekt? Uporczywe bóle kręgosłupa i problemy ze wzrokiem prawie u wszystkich. Sprawdź, jak o siebie zadbać!

Opublikowane niedawno wyniki ankiety Ergotest.pl nie pozostawiają jednak złudzeń – długotrwałe siedzenie przy komputerze jest przyczyną rozlicznych kłopotów zdrowotnych. Przedstawiamy zatem najczęstsze problemy zdrowotne związane z pracą przy komputerze, sposoby zapobiegania im oraz najlepsze metody terapii.

Jak prawidłowo siedzieć i ustawić sprzęt?

1. Monitor



Najlepszy dla wzroku jest monitor ciekłokrystaliczny (jeśli masz tradycyjny, kup specjalny filtr).

Idealna odległość ekranu od oczu to 40–75 cm.

Monitor powinien być ustawiony na wprost oczu, tak by jego górna krawędź znajdowała się kilka centymetrów powyżej linii wzroku.

Ekran nie powinien stać na wprost okna – należy ustawić go bokiem, w odległości co najmniej metra.

2. Klawiatura

Są już takie, które można dopasować do sposobu korzystania z nich przez konkretnego użytkownika.

Powinna być ustawiona ok. 10–15 cm od krawędzi biurka, by było miejsce na nadgarstki.

By chronić nadgarstki, warto położyć przed nią specjalną podkładkę.

3. Fotel

Lekarze polecają krzesła z regulacją wysokości i kąta nachylenia oparcia.

Siedzisko powinno znajdować się na takiej wysokości, by stopy były oparte płasko na podłodze, a kolana ugięte pod kątem prostym.

Oparcie należy dopasować do kształtu pleców (powinno być lekko wygięte do przodu i podpierać mocno odcinek lędźwiowy kręgosłupa).

4. Biurko

Rzadko mają regulację wysokości, ale warto poszukać właśnie takiego.

Najlepiej, by blat znajdował się na wysokości łokci osoby pracującej.

Biurko powinno być na tyle szerokie, by móc umieścić monitor w odpowiedniej odległości na wprost oczu. Jeśli nie, trzeba dokupić przystawkę.

Wielogodzinne siedzenie w jednej pozycji, brak ruchu w ciągu dnia i niedostosowanie stanowiska pracy do swoich potrzeb sprawiają, że stajemy się narażeni na ból oraz zwyrodnienia stawów i wady postawy. Dlatego właśnie prawidłowa postawa przy komputerze jest tak istotna.

