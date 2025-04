fot. Fotolia

Ból zęba spowodowany zmianą ciśnienia



Podczas wypoczynku nietrudno o ból zęba. Po raz pierwszy można się z nim spotkać jeszcze przed rozpoczęciem wypoczynku, na pokładzie samolotu. Taka nieprzyjemność wynika z nagłej zmiany ciśnienia i może dotknąć urlopowicza nie tylko w przestworzach, ale również podczas nurkowania czy wspinaczki górskiej. Wrażliwe zęby nie lubią również lodów i zimnych napojów. Nie jesteśmy jednak bezsilni.

– Przed urlopem warto zaplanować wizytę u stomatologa, który zbada zęby i - jeśli sytuacja będzie tego wymagała - uzupełni ewentualne ubytki, które mogą być źródłem bólu. Jeśli problem tkwi w innym miejscu, specjalista zapewni leczenie dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta – mówi dr Romualda Schreiber, stomatolog w Klinice Demeter w Warszawie.

Ślina wpływa na zdrowie zębów?



Eksperci zalecają spożywanie ponad dwóch litrów płynów dziennie. Spożywanie wody nie tylko zapobiega odwodnieniu, ale również wpływa na produkcję śliny, która jest ważna dla zdrowia zębów i zwalczania rozwoju bakterii w jamie ustnej. Dzięki funkcji antybakteryjnej, ślina przyspiesza gojenie się ran w jamie ustnej. Dodatkowo naukowcy z Harvardu wykazali, że jej cząsteczki (zwane mucynami) aktywnie chronią zęby przed bakteriami powodującymi próchnicę. Warto jednak pamiętać, że ślina sama w sobie nie ochroni zębów.

– Żeby zwalczyć próchnicę i zabezpieczyć się przed jej dalszym powstawaniem, niezbędne są regularne wizyty u stomatologa – w przypadku dorosłych co pół roku, a dzieci co trzy-cztery miesiące – mówi dr Romualda Schreiber.

Coś na ząb



Letnie temperatury często zniechęcają do jedzenia ciężkich potraw. To dobry moment żeby stworzyć u siebie nawyk spożywania produktów, które pozytywnie działają na zęby i organizm.

Kluczowe jest ograniczenie cukrów, które prowadzą do powstania ubytków w tkance zęba. Zbawienny wpływ ma wapń, który jest minerałem budulcowym zębów, dlatego latem warto postawić na jogurty, kefiry i maślanki – nie tylko wzmacniają zęby i kości, ale również orzeźwiają i wspomagają problemy trawienne wywołane wysoką temperaturą. Co z popularnymi w kurortach rybami? Jedzenie tłustych ryb (takich jak łosoś czy makrela) jest wskazane, ponieważ zawierają cenną witaminę D, która ułatwia wchłanianie wapnia do organizmu. Dodatkowo witamina D reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową, dlatego ma znaczenie dla twardości zębów i właściwej mineralizacji szkliwa.

Aktywne wakacje mogą zaboleć



Kiedy jedni wybierają leżenie na plaży, inni wolą wspinaczki górskie, skoki do wody, czy jazdę na rolkach. Warto wówczas pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. Podczas wakacji znacznie wzrasta liczba wizyt w gabinetach stomatologicznych spowodowanych złamaniami lub ubytkami zębów. W takiej sytuacji liczy się czas, dlatego nalży jak najszybciej odwiedzić stomatologa – dzięki temu wzrośnie szansa, że ząb przetrwa.

Za każdym razem dentysta indywidualnie ocenia sytuację. Pomocne okazuje się wykonanie prześwietlenia. W zależności od wielkości ubytku lub złamania, żywotności i stanu zdrowia zęba, leczenie może przebiegać na różne sposoby:

– Lekarz ocenia czy możliwe będzie odbudowanie uszkodzonego zęba za pomocą kompozytu, protetycznie z wykorzystaniem wkładu z koronę, czy niezbędne będzie leczenie implantologiczne. Bez względu na metodę, kluczowa jest szybka reakcja – mówi dr Romualda Schreiber.

Źródło: materiały prasowe Kliniki Demeter