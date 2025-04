Fot. Fotolia

Jak naprawić ukruszony ząb?

O tym, w jaki sposób można naprawić ukruszony ząb, zależy od jego uszkodzenia. Gdy jest ono małe, stomatolog może zalecić wygładzenie lub kosmetyczną korekcję zęba. – Natomiast w momencie, kiedy ukruszyła się nam większa część zęba, stosuje się uzupełnienia kompozytem, licówki lub korony by odzyskać pierwotny kształt zęba i symetrię uśmiechu – mówi dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach.

Przyklejenie odłamanej części zęba

Jeśli ząb złamał się w obrębie szkliwa i zębiny, złamaną część można przykleić lub odbudować za pomocą materiału kompozytowego, licówki lub też korony. Natomiast, jeśli do złamania doszło w obrębie miazgi, w pierwszej kolejności konieczne jest leczenie kanałowe. Dopiero, gdy zostanie oczyszczone wnętrze zęba z bakterii, martwych i obumierających tkanek miazgi, można odbudować złamaną część zęba.

W przypadku zęba złamanego poniżej linii dziąsła, stomatolog wyciąga pozostałą część do góry, która może posłużyć, jako podbudowa do dalszych zabiegów protetycznych. Natomiast, jeśli RTG zdjęcia wykazało, że trzeba usunąć pozostały korzeń, specjalista zaleca wykonanie mostu lub wstawienie implantu w to miejsce. – Luka powinna zostać uzupełniona, by sąsiednie zęby nie przemieszczały się w kierunku wolnej przestrzeni i nie powodowały dodatkowych komplikacji np. uniemożliwiając dokładne przeżuwanie pokarmu – radzi dr Duda.

Drobne pęknięcia zębów warto monitorować

Pęknięcia nie zawsze widać gołym okiem, czasem nawet nie uwidaczniają się na zdjęciach RTG, ale struktura zęba jest na tyle naruszona, że może powodować określone objawy. Dlatego trzeba obserwować, czy zęby nie są wrażliwe na pokarmy zimne, gorące, słodkie lub ból przy wciąganiu powietrza ustami. Jeśli takie właśnie objawy występują u nas, to znaczy, że uzębienie nie do końca jest zdrowe.

– W przypadku niewielkich pęknięć zęba, stosowane są specjalne kompozyty. Jednak z czasem mogą się przebarwić i trzeba je wymienić. Dlatego lepszym i długotrwałym rozwiązaniem są licówki, które pokrywają całość widocznej części zęba. Stosujemy je w strefie estetycznej, czyli zębach widocznych podczas rozmowy, uśmiechu – dodaje dr Duda.

Wybity ząb - konieczna konsultacja u dentysty

Czas odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku wybitego zęba, bo z każdą minutą umiera coraz więcej komórek korzenia zęba. Ważne jest, by chwytać go za koronę, a nie za korzeń. Można go przemyć czystą wodą, umieścić z powrotem w jamie ustnej i nagryźć go sterylnym gazikiem.

Na uratowanie wybitego zęba największe szansy mamy, jeśli do dentysty zgłosimy się w ciągu pół godziny od urazu. Specjalista dokładnie umieści ząb na swoim miejscu i unieruchomi specjalną szyną na kilkanaście dni.

Stomatolodzy dysponują szerokim spektrum metod na odzyskiwanie uśmiechu w przypadku różnych urazów. Niektórych wydarzeń losowych nie da się przewidzieć, ale sportowcy np. bokserzy, czy piłkarze powinni korzystać ze specjalnych szyn, które ochronią ich przed przykrymi urazami zębów.

Źródło: Materiały prasowe Skymed.pl/ bj

