Fluor na zęby



Fluor przenika szkliwo zębów i działa na obecne w nim związki wapnia. Dzięki temu wapń słabiej rozpuszcza się w kwasach, których w jamie ustnej nie brakuje. W rezultacie zęby stają się odporniejsze na kwasy i jednocześnie na bakterie, które powodują próchnicę.

Ponadto fluor przyczynia się do hamowania rozwoju bakterii.

Reklama

Fluor a pasta do zębów



Zawartość fluoru w szkliwie sprawia, że zęby są znacznie bardziej odporne na demineralizację. W każdej paście do zębów oraz płynie do jamy ustnej jest zawarty fluor.

Lakierowanie zębów za pomocą lakieru fluorowego to profilaktyczne działanie, które wzmacnia szkliwo i zwiększa jego odporność na próchnicę.

Ważne jednak, aby zabieg ten został przeprowadzony przez specjalistę, dentystę, gdyż fluor użyty niewłaściwie lub w nadmiarze szkodzi.

Dzięki fluoryzacji fluor dłużej utrzymuje się na zębach niż podczas tradycyjnego mycia zębów. Fluor nałożony na zęby w postaci lakieru zasycha i utrzymuje się przez kilka do kilkunastu godzin. Fluor z pasty do zębów pozostaje na szkliwie w momencie szczotkowania i kilka chwil po jego zakończeniu.

Zobacz też: Jak wybrać dobry płyn do płukania ust?

Lakierowanie zębów – na czym polega?



Fluoryzacja zębów to pokrywanie powierzchni zębów lakierem zawierającym wysokie stężenie fluoru (od 0,1 do 6%). Najlepszy efekt fluoryzacji osiąga się, poprzez wcześniejsze dokładne wyczyszczenie zębów przez profesjonalistę – skaling i piaskowanie. Można także zdecydować się jedynie na oczyszczenie mechaniczną szczoteczką, wypłukanie i wysuszenie. Po czyszczeniu dentysta pędzelkiem nakłada lakier na powierzchnię zębów. Fluoryzacja jest bezbolesna.

Cały zabieg trwa 5–10 minut. Lakier w tym czasie twardnieje i tworzy na powierzchni zębów przezroczystą błonę.

Po zakończeniu zabiegu przez co najmniej godzinę nie można jeść ani pić. Nie zaleca się również, w dniu lakierowania, szczotkować zębów.

Koszt jednej fluoryzacji to około 100 złotych.

Lakierowanie zębów – dla kogo?



Zabieg fluoryzacji można wykonać już u najmłodszych dzieci, gdy pojawiają się pierwsze mleczne zęby, a także u dorosłych. Lakier fluorowy dla dzieci jest bezpieczny i nie powoduje żadnych skutków ubocznych po jego połknięciu. Ponadto ma barwę miodu, dzięki czemu dentysta kontroluje ilość nakładanego fluoru. Lakier dla dorosłych jest bezbarwny.

Głównymi wskazaniami do fluoryzacji jest:

remineralizacja ognisk próchnicy początkowej. Zapobieganie próchnicy wtórnej wokół wypełnień i uzupełnień protetycznych. Zniesienie nadwrażliwości szyjek zębowych. Zapobieganie próchnicy przy leczeniu ortodontycznym.

Reklama

Warto pamiętać, że zabieg fluoryzacji przeprowadza się jedynie na zdrowych zębach, oczyszczonych z płytki i kamienia. Co więcej, lakierowanie zębów chroni przed próchnicą, ale jej nie leczy.

Zobacz też: Jak używać nici dentystycznych?