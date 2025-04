Czym jest piaskowanie zębów?

Piaskowanie zębów to jeden z podstawowych zabiegów dentystycznych. Polega on na usuwaniu wszelkich osadów z zębów za pomocą tzw. piaskarki, czyli specjalnego urządzenia, które nakierowuje strumień piasku dentystycznego na zęby.

Taki zabieg jest również pomocny w walce z kamieniem nazębnym, pod warunkiem, że kamień nie osadza się w znacznym stopniu. Gabinety dentystyczne oferują kilka zabiegów kompleksowo oczyszczających nasze zęby. Poza piaskowaniem będzie to również skaling, przeprowadzany przy pomocy ultradźwięków, oraz lakierowanie zębów.

Dlaczego piaskowanie zębów jest potrzebne?

Zabieg piaskowania zębów jest przydatny, jeśli chcemy zachować estetyczny wygląd naszego uzębienia. Sprawdza się również wtedy, gdy chcemy zapobiec rozwojowi bakterii w trudno dostępnych miejscach, do których nie dotrze szczoteczka. Docieranie do trudno dostępnych miejsc i usuwanie przebarwień to główne zalety tego zabiegu.

Piaskowanie zębów możemy traktować jako zabieg profilaktyczny, ale tylko wtedy, gdy rzeczywiście na zębach widoczny jest osad. Dentyści traktują piaskowanie również jako zabieg przygotowujący do wybielania zębów oraz jako uzupełnienie skalingu.

Jak często przeprowadzać piaskowanie i dla kogo jest przeznaczony zabieg?

Piaskowanie może być przeprowadzane nawet co kilka miesięcy, w zależności od stanu uzębienia i trybu życia prowadzonego przez pacjenta.

Zabieg piaskowania zębów jest przeznaczony głównie dla palaczy oraz osób, które piją dużo kawy i mocnej herbaty. Częstsze piaskowanie jest zalecane także w przypadku osób noszących aparat ortodontyczny.

Czy piaskowanie zębów jest bezbolesne?

Piaskowanie zębów jest bezpieczne i bezbolesne, chociaż pacjent po zabiegu może odczuwać lekki dyskomfort w postaci krótkotrwałego podrażnienia dziąseł. W ustach może pojawić się także nieprzyjemny słonawy smak piasku dentystycznego.

Zabieg nie jest kosztowny, jego cena waha się w granicach 60–100 zł.

Lakowanie zębów

Lakowanie jest to bezbolesny zabieg, który polega na uszczelnianiu szczelin i zagłębień pojawiających się na powierzchni zębów. Te szczeliny i zagłębienia to bruzdy, w których pozostają resztki pokarmu, jest to także idealne miejsce dla rozwoju bakterii. Lakowanie jest więc równie przydatnym zabiegiem, co piaskowanie, który dodatkowo chroni zęby przed próchnicą.

Zabieg ten należy wykonać odpowiednio wcześnie, kiedy na powierzchni zębów nie pojawiła się próchnica. Najlepiej lakowanie wykonać w niedługim czasie po pojawieniu się stałych zębów. Rodzice powinni regularnie zaprowadzać swoje pociechy do gabinetu stomatologicznego, ponieważ tylko systematyczne kontrole dadzą pewność, że wyrzynający się ząb nie jest narażony na próchnicę.

