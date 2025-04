fot. Fotolia

Reklama

Pasta do zębów i szczoteczka dla dziecka – jakie?



Oprócz usuwania płytki nazębnej, szczotkowanie zębów powinno być traktowane również jako miejscowa aplikacja fluoru, dlatego pamietajmy o stopniowym wprowadzaniu pasty do zębów z jego dodatkiem, ale przeznaczonej specjalnie dla dzieci.

Badania wykazały, że wprowadzenie efektywnego szczotkowania zębów fluorkowaną pastą dwa razy dziennie, przed ukończeniem 2. roku życia, ma istotny wpływ na redukcję zachorowalności na chorobę próchnicową. Należy pamiętać, by nauczyć dzieci wypluwania pasty, stąd tak ważne jest płukanie buzi wodą po każdym myciu zębów.

Do niedawna lekarze dentyści zalecali stosowanie szczoteczek o średniej twardości włosia. Aktualnie zaleca się, aby pacjenci używali szczoteczek miękkich. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Nie wolno zapominać o czyszczeniu języka, gdyż jego budowa sprzyja gromadzeniu się licznych złogów bakteryjnych.

Pierwsze wizyty u dentysty



Nieocenione są także pierwsze wizyty w gabinecie. Na pierwszą wizytę u stomatologa, tzw. wizytę adaptacyjną, warto przyjść gdy dziecko ma ok 18 miesięcy. Jej celem jest przede wszystkim ukształtowanie pozytywnego nastawienia dziecka do otoczenia gabinetu, personelu, zabiegów stomatologicznych, a także edukacja rodziców w zakresie zaleceń dietetycznych, zabiegów higienicznych oraz dostępnych metod profilaktyki.

Częstotliwość wizyt kontrolnych u stomatologa jest indywidualna dla każdego pacjenta, uzależniona od ryzyka próchnicy. U wszystkich dzieci powinno się oszacować takie ryzyko choroby próchnicowej, które opiera się na dotychczasowej historii próchnicy, obecnym stanie uzębienia, wywiadzie rodzinnym, analizie diety oraz higieny jamy ustnej, a także towarzyszących schorzeniach ogólnych.

U dzieci z niskim ryzykiem choroby próchnicowej wizyty kontrolne mogą odbywać się w odstępach 6 miesięcznych. W przypadku umiarkowanego i wysokiego ryzyka znacznie częściej, nawet co 2-3 miesiące.

Zobacz też: Dlaczego warto dbać o mleczaki?

Zdrowa dieta na zdrowe zęby



Nie wolno nam także zapominać o diecie, która ma istotny wpływ na zdrowie zębów. Z uwagi na prawidłowe kształtowanie się zgryzu, pokarmy powinny być twarde i zachęcać do żucia, pobudzając tym samym do wzrostu kości szczęk.

Potrawy z cukrem powinny być spożywane podczas głównych posiłków zakończonych jedzeniem pokarmów obojętnych dla zębów (np.sera, wody). Ważne, aby posiłki przyjmować o stałych porach, co 4 godziny – ograniczamy w ten sposób kontakt pokarmu z powierzchnią zęba. Ostrożnie należy spożywać soki, zwłaszcza cytrusowe, oraz wyeliminować z diety najmłodszych wysokosłodzone napoje gazowane z uwagi na to, że powodują erozję szkliwa. W diecie dziecka należy uwzględnić pełnowartościowe białko, którego zbyt mała ilość w trakcie rozwoju tkanek zęba może powodować zniekształcenia zębów oraz zaburzyć prawidłowy wzorzec ich wyrzynania.

Reklama

fot. lek. dent. Paulina Wojas

stomatolog współpracujący z Fundacją Wiewiórki Julii,

ekspert marki Jordan

Zobacz też: Jak dziecko powinno myć zęby? Poznaj trzy etapy nauki!

Źródło: materiały prasowe Jordan/mn