Kąpiel w fontannie miejskiej może poważnie zaszkodzić naszemu zdrowiu.

Fontanny często spotykane w miastach pełnią przede wszystkim funkcję dekoracyjną. Woda w fontannach jest w obiegu zamkniętym, a sama woda nie jest badana pod kątem czystości. W efekcie fontanna może stać się siedliskiem groźnych bakterii, takich jak gronkowiec, salmonella czy pałeczka legionelli.

Kąpiel w fontannie kusi szczególnie dzieci. Niestety ich młodszy i mniej odporny organizm może nie poradzić sobie z ewentualnymi zakażeniami, co może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi.

Ponadto powierzchnie wokół fontanny mogą być śliskie. To z kolei zwiększa ryzyko poślizgnięcia i się i upadku.

Kąpiel w fontannie może mieć też skutki finansowe. Fontanna miejska nie jest miejscem do kąpieli. Zgodnie z art. 55 kodeksu wykroczeń za kąpiel w miejscu, gdzie jest to zabronione, grozi kara do 250 zł grzywny lub nagany.

O wiele lepszym rozwiązaniem są kurtyny wodne, które miasta uruchamiają w upalne dni.

Do takich urządzeń woda musi być doprowadzana z wodociągów, jest to woda badana, a organizator takiej atrakcji jest zobligowany, by dbać o całą infrastrukturę tego urządzenia

- tłumaczy Beata Kościelska, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach, cytowana przez pila.naszemiasto.pl.

