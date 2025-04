Co pić w upalne dni?

Niby wszyscy wiemy, że latem, gdy żar leje się z nieba należy dużo pić, by uniknąć odwodnienia organizmu. Lecz czy aby na pewno wiemy, które napoje najbardziej korzystnie nawadniają organizm w upalne dni?



Wypijanie odpowiedniej ilości płynów jest stałym elementem dbania o dobre samopoczucie, piękną sylwetkę, a przede wszystkim zdrowie. Jest to szczególnie ważne podczas upalnych, słonecznych dni. Latem intensywniej się pocimy, a co za tym idzie organizm wydala duże ilości wody, które należy systematycznie uzupełniać, by uniknąć odpowdnienia ogranizmu. Systetmatycznie, ponieważ pić powinniśmy często, małymi łykami, tak by dzienny bilans przyjętych płynów oscylował w okolicach minimum 2 litrów. Upał najbardziej dokuczliwy bywa w mieście, dusznym biurze czy podczas podróży, dlatego pamiętajmy, by zawsze mieć przy sobie butelkę z napojem. Jakim?

Najlepsza będzie woda

Ogranizm dorosłego człowieka w 60% składa się z wody, dlatego sięganie po szklankę wody kilkanaście razy w ciągu dnia powinno być czymś niezwykle naturalnym. Dietetycy i lekarze zalecają, by wypijać 1,5-2 litrów wody w ciągu dnia, a podczas upału, nawet więcej. Woda mineralna nie tylko nawadania organizm, ale również uzupełnia wypłukiwanie wraz z potem sole mineralne. A także oczyszcza organizm z toksyn, wspomaga trawienie, pomaga zachować dobrą kondycję skóry oraz pełni wiele innych istotnych funkcji w organizmie.

Aby picie wody nie stało się nudne, warto urozmaicać jej smak różnymi dodatkami. Świetnym pomysłem jest wkrojenie do wody plasterka cytryny lub limonki. Można również wycisnąć z nich sok i dodać go do wody. A także wrzucić do wody listek świeżej mięty albo natkę pietruszki. Warto przygotować kostki lodu, do których można dodać pokrojone w kosteczkę cytrusy lub miętę. Wówczas nie tylko dodamy wodzie smaku, ale także będziemy mogli w szybki sposób delikatnie ją schłodzić przez wrzucenie do szklanki kostek lodu z dodatkami.

A jeśli nie woda, to co?

Oprócz wody, w upalne dni warto sięgać również po świeże soki owocowe i warzywne , które nie tylko ugaszą pragnienie, ale również uzupełnią niedobory witamin. Najlepiej jeśli będziemy przygotowywać je sami w domu, wówczas będziemy mieć pewność, że nie zawierają one cukru i konserwantów.

Zielona herbata i herbatki ziołowe lub owocowe , które pomogą oczyścić organizm z toksyn, przyczynią się do poprawy trawienia. Można je pić również na zimno! Niektórzy lubią je dosłodzić miodem, dodać pokrojone cytrusy i kostki lodu.

Jogurty pitne lub maślanka prosto z lodówki nie tylko ochłodzą i orzeźwiają, ale również dostarczą organizmowi wapnia i witamin z grupy B.

Napoje izotniczne mogą być przydatne, jeśli prowadzimy aktywny styl życia i uprawiamy sport w upalne dni. Pozwolą nam one wyrównać poziom wody oraz uzupełnić niedobór elektrolitów w organizmie.

A czego nie pić? Kawa, mocna herbata, napoje alkoholowe czy słodkie napoje gazowane, pozornie ugaszą pragnienie, lecz de facto mogą działać na organizm odwadniająco, więc ogranicznym ich spożywanie podczas upalnych dni, szczególnie jeśli letnia aura niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.