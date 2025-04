Każda przyszła mama powinna zachować wszelkie środki ostrożności, które zapobiegną nieprzyjemnym dolegliwościom związanym z wysoką temperaturą na dworze.

Uważaj na słońce

Należy unikać nasłonecznionych miejsc, chodzić po zaciemnionej stronie ulicy, bądź osłaniać głowę czapką lub parasolem przeciwsłonecznym. Zbyt długie przebywanie na słońcu może spowodować omdlenia oraz doprowadzić do przedwczesnych skurczów macicy. Najniebezpieczniejsza pora dla ciężarnej w ciągu dnia jest między godziną 11 a 16 dlatego wtedy warto pozostać w domu.

Jeżeli masz ochotę lekko się opalić rób to w ruchu np. spacerując wzdłuż brzegu morza, pamiętaj jednak aby osłonić brzuszek. Odsłonięte części ciała smaruj filtrem SPF 20 ponieważ u ciężarnych promienie słoneczne mogą wywołać przebarwienia skóry.

Woda - Twój najlepszy przyjaciel

Nawadniaj swój organizm, pij wodę małymi łyczkami w częstych odstępach czasowych. Możesz wcisnąć do niej cytrynę, aby miała bardziej orzeźwiający smak, pamiętaj że 2 litry to dzienne minimum podczas dużego upału. Jeżeli wybierasz się na dwór weź ze sobą małą podręczną buteleczkę wody, szybko ugasi Twoje pragnienie.

Dodatkowo możesz zabrać ze sobą wodę termalną i chusteczki higieniczne, które szybko odświeżą cię w każdej sytuacji. Zażywaj często prysznic oraz maczaj stopy w roztworze wody i soli kosmetycznej, da on ulgę Twoim stopom oraz zniweluje obrzęk nóg.

Jeżeli to możliwe chodź również na basen, pływanie schłodzi, orzeźwi i zrelaksuje Twój organizm oraz poprawi kondycję fizyczną.

Walka z obrzękami

Puchniecie kończyn jest zupełnie normalnym stanem rzeczy każdej ciężarnej. W okresie letnim jest najczęściej występującym zjawiskiem ponieważ dochodzi do zaburzenia gospodarki wodnej spowodowanej zbyt małą ilością przyjmowanych płynów. Dlatego nawadniaj organizm pijąc dużo wody, świeżych soków oraz herbatek ziołowych.

Jeżeli masz pracę siedzącą, co godzinę rozprostuj nogi i przejdź się po korytarzu. W domu odpoczywaj z nogami uniesionym do góry.

Owady i robactwo precz!

Prawdziwym utrapienie w lecie są owady, najgorzej jest wieczorem kiedy atakują najbardziej, dlatego najlepiej schroń się w domu. Zamocuj w oknach specjalne siatki i zamontuj w kontaktach specjalne wsady antykomarowe. Jeżeli jednak zdecydujesz się przebywać na dworze dobrze się ubierz, okryj również głowę. Staraj się nie stosować preparatów owadobójczych do stosowania na ciało, chyba że na opakowaniu jest napisane że są bezpieczne dla kobiet w ciąży.

Jeżeli już zostałaś ukąszona przez komara zrób sobie okład z lodu, ulgę przyniesie też kompres z rozgniecionego liścia kapusty. Gdy nie uda ci się ustrzec przed użądleniem osy, usuń koniecznie żądło oraz przygotuj kompres z roztworu sody.

W przypadku gdy obrzęk się powiększy oraz pojawią się nudności i wymioty koniecznie skontaktuj się z lekarzem. Należy zachować również baczną ostrożność podczas ataku kleszcza, pod żadnym pozorem nie wyjmuj go sama jeżeli nie masz wprawy, niech to zrobi wykwalifikowana osoba.

Odpowiedni ubiór kobiety ciężarnej

W lecie zakładaj odzież, która da ci poczucie komfortu. Najlepszym materiałem będzie przewiewny len oraz bawełniane ubrania. Nie zapomnij również o wygodnej bieliźnie, noś stanik z szerokimi ramiączkami i bezszwowe figi.

Zakładaj luźne i przewiewne sukienki oraz tuniki w jasnych pastelowych kolorach. Na głowę wkładaj kapelusz bądź czapkę z daszkiem. Nie zapominaj również o okularach przeciwsłonecznych i wygodnym odkrytym obuwiu.

