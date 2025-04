Moja koleżanka ma mięśniaki w macicy. Jak rozpoznać, że zaczynają się takie właśnie problemy? Ola

Mięśniaki to guzy, które powstają z włókien mięśniowych macicy. Tworzą się na jej powierzchni lub w ścianie, pod jej śluzówką lub na szyjce macicy.

Zdarza się to dość często, ale na szczęście w 99 proc. przypadków to zmiany o charakterze łagodnym. O pojawianiu się mięśniaków decydują skłonności genetyczne lub problemy z poziomem estrogenów.

Mięśniaki mogą wywoływać różne objawy. Czasem powodują bardzo obfite krwawienia miesięczne, które mogą doprowadzić do anemii, uciskają różne części narządu rodnego lub jamy brzusznej, powodując ból. Kiedy mięśniaki usadowią się przy jajowodzie, mogą spowodować jego niedrożność.

Można je wykryć przez badanie ginekologiczne lub USG. Leczenie farmakologiczne stosuje się rzadko, jest mało skuteczne i daje dużo objawów ubocznych.

Operacyjne usunięcie mięśniaków nie zawsze jest konieczne. Wskazaniem do takiego zabiegu jest ich szybki wzrost, ale wykonuje się go również wtedy, gdy mięśniak powoduje obfite krwawienia miesięczne lub bóle. Mięśniaki mają, niestety, tendencję do ponownego pojawiania się.

prof. dr hab. Bogdan Chazan