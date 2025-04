Mięśniaki macicy są najczęściej występującymi nowotworami tego narządu. Są to zmiany łagodne, a przypadki ich zezłośliwienia zdarzają się sporadycznie. Bardzo często obecność mięśniaków nie powoduje żadnych dolegliwości, ale zdarza się, że są one przyczyną nieprawidłowych krwawień z macicy, dolegliwości bólowych czy też problemów z zajściem w ciążę i urodzeniem dziecka.

Przyczyny powstawania mięśniaków macicy

W rozwoju mięśniaków macicy kluczową rolę odgrywają żeńskie hormony płciowe – estrogeny. Mięśniaki częściej rozpoznawane są u kobiet, które nigdy nie rodziły dzieci.

Charakterystyczne objawy mięśniaków macicy

Drobne mięśniaki, nawet wtedy, gdy są one liczne, mogą nie powodować żadnych dolegliwości, a do ich wykrycia dochodzi podczas wykonywanego z innego powodu badania USG macicy.

Jeśli jednak występują objawy, to są to przede wszystkim:

Obfite miesiączki , jak również krwawienia niezwiązanych z cyklem. Powodują one znaczną utratę krwi, co skutkować może rozwojem niedokrwistości (anemii),

, jak również krwawienia niezwiązanych z cyklem. Powodują one znaczną utratę krwi, co skutkować może rozwojem niedokrwistości (anemii), Bóle podbrzusza,

Ucisk na pęcherz moczowy i odbytnicę - sąsiedztwo macicy z pęcherzem moczowym i odbytnicą sprawia, że guzy macicy (jakimi są mięśniaki) uciskając na te narządy, prowadzić mogą do zaburzeń takich jak: częste uczucie parcia na stolec czy potrzeba częstszego niż wcześniej oddawania moczu.

Mięśniaki macicy a ciąża

Małe mięśniaki, zwłaszcza gdy są one pojedyncze, zwykle nie stanowią problemu ani z zajściem w ciążę, ani z jej donoszeniem. Problemy pojawiają się w przypadkach, gdy guzy są duże.

Jak rozpoznać mięśniaki?

Dolegliwości powodowane przez mięśniaki macicy i wynik badania ginekologicznego u kobiet cierpiących z ich powodu są bardzo charakterystyczne. Zwykle już na ich podstawie lekarz stawia wstępną diagnozę. Dokładna ocena mięśniaków – ich lokalizacji, wymiarów, struktury możliwa jest na podstawie USG wykonywanego sondą dopochwową.

Leczenie mięśniaków macicy

Małe, nie powodujące dolegliwości zmiany nie wymagają zwykle leczenia, a jedynie obserwacji. Leczenie jest konieczne w przypadkach objawowych – związanych z bólami, obfitymi miesiączkami czy problemami z zajściem w ciążę.

Istnieje wiele sposobów leczenia mięśniaków macicy. Wybór metody zależy przede wszystkim od wielkości i umiejscowienia guzów, ale także od wieku pacjentki i od tego, czy chce ona jeszcze w przyszłości urodzić dziecko. Mięśniaki mogą być albo wyłuszczone z macicy (tę metodę stosuje się u kobiet w wieku rozrodczym) albo też usunięte wraz z całą macicą (zwykle zabieg taki proponuje się kobietom starszym). Operacja może być przeprowadzona metodą klasyczną, z otwarciem powłok brzusznych, bądź też laparoskopowo.

