Któż z nas choć raz nie cierpiał z powodu bólu szyi... Czasami wystarczy zbyt gwałtownie przekręcić głowę, zasnąć na kilku jaśkach lub spędzić parę godzin za dużo przy komputerze, by poczuć ten dotkliwy ból. Na szczęście takie dolegliwości zwykle można pokonać w domowym zaciszu (jak to zrobić, przeczytasz w dalszej części tekstu). Co zrobić jednak, gdy ból szyi nawraca lub nie poddaje się "zwykłym" metodom? Najpierw warto sprawdzić, co może za nim stać.

Reklama

Skąd ten ból?

Ból szyi zwykle związany jest nadmiernym obciążeniem mięśni w tym obszarze. Ale nie zawsze. Może mieć także inne podłoże, m.in.

zwyrodnienie stawów w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa (częste u osób, które pracują w pozycji nadwerężającej stawy szyjne, np. przy biurku),

w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa (częste u osób, które pracują w pozycji nadwerężającej stawy szyjne, np. przy biurku), uraz okolicy szyi lub barku,

okolicy szyi lub barku, naderwanie mięśnia czworobocznego (np. w czasie forsownej gimnastyki albo gwałtownego hamowania w samochodzie),

(np. w czasie forsownej gimnastyki albo gwałtownego hamowania w samochodzie), choroby tarczycy (zapalenie, nowotwór).

Jak sobie radzić z bólem mięśni szyi?

Jeśli to "zwyczajne" przewianie lub nadwerężone mięśnie (np. w wyniku długiej pracy przy monitorze), warto rozluźnić szyję, np. wykonując masaż ręcznikiem. Zawieś na szyi ręcznik, chwyć jego końce i pociągaj za nie, rozcierając w ten sposób mięśnie karku.

Dodatkowo warto wykonać proste ćwiczenia, które rozruszają nieco przykurczone struktury: odchyl głowę do przodu, w tył, do prawego i lewego boku. Następnie skręć ją w lewo i w prawo. Powtórz kilkakrotnie.

Na koniec wetrzyj w obolałe mięśnie rozgrzewające krople np. Melisana Klosterfrau lub Amol. Dodatkowo możesz położyć na kark ręcznik i poprosić kogoś, by ogrzał go suszarką do włosów.

Warto również rozważyć stosowanie plastrów rozgrzewających oraz maści o działaniu przeciwzapalnym (np. zawierających naproxen lub ibuprofen).

Co z innymi bólami szyi?

Jeśli dolegliwości nie przechodzą mimo stosowania domowych metod lub znacznie ograniczają ruchomość, konieczna jest wizyta u lekarza i zidentyfikowanie problemu.

Na pewno nie obejdzie się bez wizyty u ortopedy i RTG szyjnego odcinka kręgosłupa. Jeśli zdjęcie potwierdzi poważne zwyrodnienia, konieczna będzie rehabilitacja lub nawet operacja.

Warto w tym miejscu dodać, że na silny ból szyi skarżą się również osoby cierpiące na stany zapalne tarczycy. Ból charakterystyczny dla takich schorzeń jest wyjątkowo silny i promieniuje do uszu lub gardła. W przypadku chorób tarczycy stosuje się leki hormonalne, kortykosteroidy. Jeśli przyczyna bólu są guzki lub wole, konieczne bywa operacyjne usuniecie takich zmian.

Reklama

Polecamy

Sprawdzone sposoby na przewiane ucho

Fizjoterapeuta czy ortopeda? Kto leczy bóle pleców?