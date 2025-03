Spis treści:

Przewianie szyi jest to potoczne określenie dolegliwości, głównie bólu szyi lub karku, które pojawiają się po oddziaływaniu chłodnego powietrza. Zimno może powodować stan zapalny, podrażnienie nerwów, skurcz mięśni, a także prowadzić do obniżenia miejscowej odporności, co zwiększa ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Na przewianie szyi można się skarżyć np. po wyjściu na dwór z nie do końca wysuszonymi włosami. Winne bywają również przeciągi i nawiewy (np. z klimatyzacji).

Gdy dojdzie do przewiania szyi, oczywiście pojawia się ból w tym miejscu, który jest głównym objawem, ale nie tylko. Możesz odczuwać też:

sztywność karku,

trudność z poruszaniem szyją,

ból głowy,

ból uszu,

ból barku,

objawy uogólnione – osoba, którą przewiało, może uskarżać się także na ból gardła, gorączkę, dreszcze, uczucie rozbicia; mogą pojawić się także katar i kaszel, ponieważ przewianie całego ciała często doprowadza do przeziębienia.

Nasilenie objawów może być różne w zależności od temperatury i tego, jak długo działało zimne powietrze na okolicę szyi.

Jeśli objawy przewiania szyi są podobne do przeziębienia, należy jak najszybciej się rozgrzać. W ten sposób utrudnisz zadanie wirusom, które atakują twój organizm.

W pierwszej kolejności opatul się szalikiem, przyłóż termofor do bolącego miejsca albo weź gorącą kąpiel z dodatkiem olejku sosnowego lub eukaliptusowego (działają antyseptycznie).

do bolącego miejsca albo z dodatkiem olejku sosnowego lub eukaliptusowego (działają antyseptycznie). Potem sięgnij po rozgrzewający napój, np. herbatę z imbirem, cytryną i miodem.

Jeśli objawy są bardzo dokuczliwe (pojawiła się się gorączka, silny ból), zażyj lek przeciwzapalny (np. zawierający ibuprofen).

(np. zawierający ibuprofen). Warto też nasmarować kark spirytusem kamforowym lub maścią rozgrzewającą.

Gdy doszło do przewiania szyi, staraj się nią nie ruszać. Jeśli przewianie spowodowało przykurcz mięśni ograniczający jej ruchomość, przede wszystkim nie próbuj go zwalczyć "na siłę". To naturalny odruch, że chcemy przełamać opór, jaki stawia nam ból, ale skutki takiej walki mogą tylko pogorszyć nasz stan. Takich rzeczy nie robi nawet lekarz. Zabezpiecz szyję przed pogorszeniem problemu.

Możesz sięgnąć po leki o działaniu przeciwzapalnym, najlepiej działające miejscowo. Pomogą ci również ciepłe okłady borowinowe (do kupienia w aptece) i rozgrzane żelowe kompresy. Na przewianą szyję może pomóc amol. Ten popularny lek ziołowy na bazie alkoholu zawiera składniki działające przeciwzapalnie, przeciwbólowo i rozgrzewająco. Natrzyj amolem bolące miejsce i owić szyję szalikiem. Pomocne na przewianie szyi są też masaże. Masaż rozluźniający lub rozgrzewający złagodzi napięcie mięśni, co może być przyczyną bólu.

Gdy dodatkowo zawiało ucho, bez leku się nie obejdzie. Trzeba jak najszybciej wziąć preparat zawierający kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen. Nie zakraplaj niczego do ucha bez konsultacji z lekarzem. Nie zatykaj też ucha watą. Jeśli w środku toczy się stan zapalny, takie domowe zabiegi mogą tylko przyspieszyć jego rozwój. Jeśli po 2-3 dniach ból ucha nie mija, idź do lekarza.

Gdy dodatkowo zawiało plecy, ulgę przyniesie ci rozgrzanie bolącego miejsca. Możesz użyć termoforu albo leczniczej lampy rozgrzewającej. Dobrym pomysłem jest posmarowanie bolącego miejsca maścią o działaniu przeciwbólowym oraz przeciwzapalnym. Taki rozgrzewający masaż rozluźni mięśnie i zmniejszy dolegliwości. Możesz też wziąć lek przeciwbólowy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.08.2015.

