Gimnastyka i inne aktywności

W przypadku małej ilości ruchu, jelita wolniej pracują (w efekcie treść pokarmowa trudniej się w nich przesuwa). Siedzący tryb życia sprzyja również nadwadze, a ta dodatkowo nasila skłonność do zaparć. By to zmienić warto zacząć się ruszać, najlepiej energicznie chodzić.

Według specjalistów ze Światowej Organizacji Zdrowia najlepiej jest robić 10 tysięcy kroków dziennie. Tymczasem większość z nas wykonuje ich zwykle ok. 2000 (i to zakładając, że prowadzimy choć trochę aktywny tryb życia).

Polecane aktywności to również jazda na rowerze, taniec, pływanie i inne aktywności fizyczne.