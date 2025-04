Zaparcia - jak je pokonać

Czasem krótka wizyta w toalecie, w oczywistym celu, przeradza się w długie posiedzenie. „Wyrabiasz” się mniej niż 3 razy w tygodniu i to z nie lada wysiłkiem? Sprawdź, czemu tak się dzieje i jak możesz sobie pomóc.

Sygnał, nie choroba

Kłopoty z oddaniem stolca należą do „tych” tematów, które poruszane są podczas rozmów niechętnie. Nie tylko z uwagi na mało interesujące obszary do rozmów, ale z racji poczucia wstydu. Zaparcia traktowane jak coś bardzo krepującego, choć sprawiają wiele problemów z prawidłowym wypróżnianiem i niepokoją, tak naprawdę pozostawiane są często same sobie. Wiele osób sądzi, bowiem, że zaparcia mogą się zdarzać od czasu do czasu i nie ma w takim zjawisku nic nieprawidłowego. Ale czy faktycznie? Informują przecież o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego. Są jednym z pierwszych objawów wskazujących na niektóre stany chorobowe. W dodatku dotyczą sporej liczby osób, cierpi na nie co druga kobieta i co czwarty mężczyzna. Do grupy zagrożonych zaparciami kwalifikują się też osoby w podeszłym wieku, zajmujące siedzące miejsca pracy, prowadzące nieregularny tryb życia. Ty też musisz męczyć się w toalecie podczas oddawania stolca, mimo silnego parcia nie radzisz sobie z całkowitym wypróżnianiem? Zobacz, czemu tak się dzieje i nie zostawiaj problemu samego sobie.

Gdzie szukać przyczyn?

Powodów pojawiania się zaparć jest kilka, ale każdy z nich cechuje niski poziom dbałości o zachowanie zdrowego stylu życia.



Dieta

Nieprawidłowe odżywianie to jedna z głównych i najczęstszych przyczyn powstawania zaparć. Myślisz, że dbasz o swoje zdrowie? Przyjrzyj się temu, co jesz, a zobaczysz, że Twoja dbałość jest tylko powierzchowna. Jakie błędy żywieniowe powodują, że wypróżnianie w toalecie staje się koniecznym koszmarem? Pałaszowanie ciężkostrawnych tłustych potraw, zajadanie się słodyczami (zwłaszcza czekoladą i jej przetworami), codzienna standardowa konsumpcja białego pieczywa, jedzenie potraw mącznych, unikanie jedzenia lub spożywanie zbyt małej ilości owoców i warzyw, które są cennym źródłem błonnika. Do tej listy grzeszków żywieniowych dobrze jest także zaliczyć picie małej ilości płynów.

Stres i pośpiech

Nerwy sieją zniszczenie w całym organizmie. Nadmierna nerwowość, poddawanie się stresowi i brak umiejętności rozładowywania negatywnych emocji, przekłada się także na nieprawidłowości w procesach trawiennych. Ale stres nie jest tylko winowajcą bezpośrednim, do zaparć przyczynia się także pośrednio. Intensywny styl życia, bieganie z domu do pracy, z pracy do domu, szukanie uciekającego czasu - życie w ciągłym pośpiechu sprawia, że nie masz czasu na normalne jedzenie, o normalnych stałych porach dnia, a przede wszystkim spokojne jedzenie. W czasie konsumpcji posiłków należy siedzieć i dokładnie przeżuwać każdy kęs. Czy tak wyglądają Twoje posiłki? Pewnie gryziesz, połykasz w pośpiechu i nierzadko nawet nie masz czasu usiąść w czasie jedzenia? Nie dziw się, że cierpisz na częste lub ciągłe zatwardzenia. Niedokładnie pogryziony pokarm dłużej się trawi i zalegając w jelitach fermentuje. Takie procesy utrudniają drożność jelit i transport resztek. A jeśli o pośpiechu i stresie już mowa, nie można nie wspomnieć o częstym powstrzymywaniu odruchu, który każe Ci pukać do drzwi toalety. Okazuje się, że na załatwianie potrzeb fizjologicznych po prostu nie masz czasu. Zawsze znajdzie się coś ważniejszego do zrobienia, akurat w „tym” momencie.

Brak ruchu

W pracy siedzenie, po pracy brak ruchu. Z czego to wynika? Najczęściej po prostu z braku czasu, ale nierzadko zwyczajnie z lenistwa. Niechęć do jakiejkolwiek aktywności fizycznej po natężonym dniu pracy, jest może trochę zrozumiała, ale organizm wykazuje zdecydowanie inne potrzeby. W sytuacji natężenia obowiązków zamiast zasiadania przed telewizorem w wolnej chwili, lepiej wybrać krótki spacer. Jeśli do dyspozycji jest więcej wolnych chwil, warto skorzystać z ćwiczeń ruchowych na siłowni, zajęć na basenie, aerobiku, jazdy na rowerze lub domowej spokojnej gimnastyki.

Stany chorobowe

Niestety zaparcia mogą także świadczyć o toczących jelita stanach chorobowych. Nie zawsze muszą to być poważne schorzenia (niekiedy zaparcia są objawem nowotworu), jednak w żadnym razie nie wolno ich lekceważyć. Jeśli zaparcia pojawiają się często, mimo korzystnych zmian w diecie i stylu życia, jeśli nie jesteś w trakcie leczenia lekami mogącymi wpływać na procesy trawienne, najlepiej zrobisz, jeśli skorzystasz z porady lekarza. Ten w razie takiej potrzeby zleci wykonanie badań, które rozwieją wszelkie wątpliwości.



Proste metody na zaparcia

Doraźne

Jeśli trudno Ci oddać stolec, czujesz ciągłe napięcie, brak pełnego wypróżnienia, nie masz apetytu i Twoje samopoczucie się pogarsza możesz skorzystać z doraźnych środków ułatwiających wypróżnienie. W aptekach dostępna jest cała masa środków na bazie roślinnej - senesu, aloesu, kory kruszyny. Można także zastosować czopki glicerynowe, olejek rycynowy lub laktulozę. W niektórych sytuacjach, kiedy stan zdrowia nie pozwala na prawidłowe wypróżnianie lub występuje jego zagrożenie, stosowane są lewatywy.

Długofalowe zapobieganie

Przede wszystkim zmiana stylu życia. Jeśli nie drastyczna, to przynajmniej konieczne jest wprowadzenie ważnych zasad dotyczących głównie odżywiania.

Czas posiłku to rzecz święta. Masz zjeść śniadanie, obiad lub kolację – zrób to spokojnie, dokładnie przeżuwając, nie spiesz się.

Jeśli czujesz, że musisz skorzystać z toalety nie przedkładaj innych spraw. Załatw swoją potrzebę i potem zajmij się resztą.

Postaraj się uregulować czas oddawania stolca. Najsilniejszy odruch pojawia się zazwyczaj rano, nie tłum go.

Dbaj o swoją kondycję i nie zapominaj o ruchu.

Wypijaj każdego dnia 2 l płynów.

Zmień nawyki żywieniowe. Jedz dużo owoców i warzyw. Nie zapominaj, że błonnik jest Twoim sprzymierzeńcem. Szukaj go nie tylko w świeżych owocach i warzywach, znajduje się w sporych ilościach w owocach suszonych, w kaszach jęczmiennych, owsianych i gryczanych, orzechach, nasionach i pieczywie pełnoziarnistym.

Wypróbuj także stare dobre sposoby z pobudzaniem wypróżniania pijąc kefir, kawę, mleko.

W czasie wypróżniania nie spiesz się. Czasem trzeba trochę poczekać nie stosując silnego parcia. Pamiętaj, czas w toalecie na „posiedzeniu” to Twój czas. Może przygotuj gazetę lub książkę?

Nie lekceważ

Zaparcia dotykają prawie wszystkich. Nie musisz się ich wstydzić i obawiać porady lekarza w ich sprawie. Tym bardziej, że jeśli nie postarasz się dociec przyczyny ich pojawiania się i nie podejmiesz kroków w celu ich wyeliminowania, możesz liczyć się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, od hemoroidów do nowotworu włącznie. Wybór należy do Ciebie.





