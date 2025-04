Spis treści:

Zaparcie u dziecka to utrudnione oddawanie stolca w odstępach czasowych większych niż 3 dni. Może towarzyszyć mu ból brzucha, parcie na stolec, naprzemienne biegunki i zatwardzenia, suche stolce (z dodatkiem śluzu mogą świadczyć o zespole jelita drażliwego).

Nie każdy problem z wypróżnieniem u dziecka to zaparcie. Mówimy o nim, gdy malec robi kupę twardą i suchą, z wyraźnym wysiłkiem lub nawet z bólem. Mogą być widoczne pasemka krwi w kale z pękniętej błony śluzowej odbytu. Gdy maluch bez wysiłku wypróżnia się co 2 dni, to nadal mieści się w normie.

Należy przy tym pamiętać, że niemowlę w pierwszych miesiącach życia wypróżnia się z wysiłkiem, tzn. robi się czerwone, napina się, postękuje, i jeżeli stolec jest prawidłowy (nie jest suchy, zbity), to nie ma powodów do zmartwień.

Ok. 90% zaparć u dzieci ma charakter czynnościowy, co oznacza, że powodem problemów z wypróżnieniem nie jest organiczny czynnik (np. choroba blokująca jelito). W początkowym okresie życia zaparcia mogą wynikać z niedojrzałości układu trawiennego i trudu poradzenia sobie organizmu z pokarmem.

Jeśli problem z oddawaniem kupy występuje u noworodka, należy rozważyć wrodzone zwężenie odbytnicy, lub jeśli w ogóle się nie wypróżnia - zrośnięcie odbytnicy. Konieczna jest w takich przypadkach operacja.

Możliwe przyczyny zaparć u niemowląt to:

błędy żywieniowe,

zespół jelita drażliwego,

zmiana trybu życia (np. rozszerzanie diety, rozpoczęcie przedszkola, a związku z tym nowe dania, inne pory przyjmowania posiłków itp.),

stres,

schorzenia odbytu powodujące dolegliwość podczas wypróżniania (np. przerosty, wyprzenia),

przyjmowanie leków powodujących zaparcia (np. preparatów żelaza, środków zasadowych, opiatów, leków antycholinergicznych),

zaparcia nawykowe,

spowolniony pasaż jelitowy (w wyniku choroby podstawowej, np. choroby Hirschsprunga) powoduje zbyt wolne przesuwanie się mas kałowych w jelicie, stolec w postaci zbitych suchych "bobków"),

zespół Downa,

krzywica,

niedoczynność tarczycy,

przedawkowanie witaminy D,

bunt, sprzeciw wobec nocnika, przykre doświadczenia z wypróżnianiem.

U niemowląt przyczynami zaparć mogą być błędy żywieniowe. Najważniejsze z nich to:

dieta bogata w produkty mączne (tzw. kleikowa),

dieta uboga w błonnik (znajduje się w owocach, warzywach, pełnoziarnistych produktach),

zbyt mała ilość spożytych płynów (odwodnienie).

Częstą formą zaparć u dzieci są tzw. zaparcia nawykowe. Podłożem ich rozwoju są wcześniejsze nieregularne wypróżnienia oraz hamowanie oddawania stolca. Przyczyną może być niechęć do nocnika w trakcie treningu czystości albo uczucie skrępowania i wstydu związanego z robieniem kupy w miejscach poza domem. Dziecko może hamować potrzebę wypróżniania również wtedy, gdy zachodzą ważne zmiany w jego życiu, gdy zaczyna uczęszczać do przedszkola lub szkoły, co również może wiązać się ze strachem przed załatwianiem potrzeby w miejscach innych niż własna toaleta.

Ryzyko rozwoju zaparć nawykowych jest wyższe również w przypadku siedzącego tryby życia, noszenia ciasnej w pasie odzieży, spożywania mącznych i ubogich w błonnik pokarmów, wzmożone, długotrwałe napięcie, a także wtedy, gdy pojawiały się wcześniej zaparcia i dochodziło do bolesnego oddawania stolca.

Zaparcia nawykowe to zaparcia czynnościowe, które nie wynikają z żadnych schorzeń czy anatomicznych zmian, wiążą się za to z mechanizmem osłabienia perystaltyki jelit albo nadmiernego kurczenia mięśni jelita grubego. W rezultacie dochodzi do osłabienia funkcji mięśni jelit lub ich nadmiernych skurczów (wzmożona spastyczność jelit), a przez to problemu w wypróżnieniami.

Leczenie zaparć nawykowych u dzieci

Leczenie zaparć nawykowych opiera się przede wszystkim na wprowadzeniu regularności w rytm wypróżnień (trening oddawania stolca np. codziennie rano, o podobnych porach), zmianie stylu życia, edukacji, próby wyeliminowania przewlekłego stresu, oporu przed zrobieniem kupy na nocnik (zachęcanie, a nie straszenie, stwarzanie sprzyjających, spokojnych warunków, zamiast pośpiechu czy presji), odpowiedniej diecie (duża podaż płynów, jedzenie bogate w błonnik).

Gdy zaparcia dotyczą niemowląt przed 1. rokiem życia

Najmłodsze dzieci często przed oddaniem stolca prężą się i płaczą, ponieważ nie mają jeszcze dobrej koordynacji między zwiększonym ciśnieniem w brzuchu a rozluźnieniem zwieraczy odbytu. Ich przewód pokarmowy musi mieć czas, by dostosować się do trawienia czegoś innego niż mleko. Gdy jednak stolec jest twardy – trzeba działać. Należy podawać dziecku więcej picia (wody, herbatek ziołowych i soków owocowych, zwłaszcza śliwkowego lub gruszkowego) oraz produktów bogatych w błonnik (produktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców), jeśli dziecko ma już rozszerzoną dietę. Trzeba też ograniczyć białe pieczywo i kaszki drobnoziarniste (np. manna).

Gdy zaparcia dotyczą dzieci po 1. roku życia



Dzieciom, które mają już rozszerzoną dietę, można dawać na zaparcia suszone owoce, które zmiękczają stolec: rodzynki, figi i przede wszystkim śliwki. Te ostatnie należy namoczyć przez noc, a rano, przed śniadaniem, dać dziecku dwie do żucia.

Unikać należy potraw zapierających: ryżu, kaszek kukurydzianych i słodyczy. Na pracę jelit korzystnie wpływają probiotyki, a jeśli powyższe sposoby nie pomagają i dziecko nie może się wypróżnić, można podać syrop z laktulozą.

Na perystaltykę jelit dobrze działa również ruch. Gdy brzuch malca jest twardy, może pomóc lekki masaż, wykonywany zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Do lekarza należy się zgłosić:

gdy zaparcia pojawiają się u dziecka często i regularnie,

gdy zaparcie długo trwa – ponad tydzień,

jeśli zaparciu towarzyszą inne objawy mogące wskazywać na chorobę: wzdęcia czy bóle brzucha, zmiany na skórze, drażliwość dziecka i brak apetytu albo gdy w stolcu pojawia się krew,

alarmowymi sygnałami są również towarzyszące zaparciu wymioty, gorączka, silny ból brzucha.

