Powiększenie wątroby (w opisach medycznych badań można zaleźć także określenie hepatomegalia) najczęściej związane jest z zaburzeniami w pracy właśnie tego narządu. Ale nie tylko. Czasem powiększenie wątroby jest jednym z pierwszych objawów choroby, która rozwija się w całkiem innym miejscu w organizmie. Jedno jest pewne – taka sytuacja zawsze wymaga dalszych badań.

Diagnostyka, czyli jakie badania trzeba wykonać

Powiększenie wątroby najczęściej wyczuwa lekarz POZ w czasie badania palpacyjnego (czyli ręką), uciskając miejsce pod prawym łukiem żebrowym (zwykle wykonuje się to badanie u pacjenta, który skarży się na ból wątroby). Aby sprawdzić, co jest przyczyną takiego stanu, konieczne są kolejne badania: np. próby wątrobowe, lipidogram, stężenie glukozy we krwi, test na wirusowe zapalenie wątroby. Przydatne bywa również USG jamy brzusznej. W razie potrzeby pacjent zostaje skierowany do poradni hepatologicznej.

Przyczyny powiększonej wątroby

Najczęściej za powiększenie wątroby odpowiadają:

Stłuszczenie wątroby - choroba ta polega na odkładaniu się tłuszczu w hepatocytach, czyli komórkach wątroby. Narażone na nią są osoby otyłe, przyjmujące duże ilości leków doustnych, alkoholicy.

Leczenie powiększonej wątroby

Leczenie powiększonej wątroby uzależnione jest od choroby, która ten stan wywołała.

Powiększona wątroba u dziecka

Powiększona wątroba u dziecka, która wystaje nie więcej niż 1-2 cm spod łuku żebrowego zazwyczaj jest zjawiskiem fizjologicznym. Jeśli jednak wyniki wskazują na stan zapalny (u dziecka wyczuwalne są m.in. powiększone węzły chłonne, wyniki badań wskazują na podwyższony poziom CRP), warto poszukać przyczyny takiego stanu. Zazwyczaj spowodowany jest on infekcją o podłożu grzybiczym, pasożytniczym lub wirusowym. Powiększanie wątroby u dziecka może mieć również charakter zatrucia polekowego (najczęściej spowodowanego paracetamolem). Zawsze wymaga konsultacji lekarskiej!

Powiększona wątroba u psa

Problem ten nie omija także czworonogów. Do powiększenia wątroby najczęściej dochodzi wskutek ataku wirusów, bakterii, pasożytów. Niekiedy stan ten spowodowany jest także schorzeniami innych narządów wewnętrznych. Na szczęście w większości przypadków wątroba regeneruje się sama. Wystarczy wspomóc ja lekami (przepisze je weterynarz) i odpowiednia dietą (stosowaniem karmy dla psów z problemami z wątrobą).