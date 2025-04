Po kulinarnej uczcie niestety często doskwiera nam niestrawność, pali zgaga ( sprawdź: domowe sposoby na zgagę), dokuczają wzdęcia, a w najlepszym wypadku czujemy się ociężali. W końcu kolacja wigilijna i dwa kolejne dni to przede wszystkim wspólne spędzanie czasu przy suto zastawionym stole. W dodatku potrawy serwowane podczas świąt bożenarodzeniowych są ciężkostrawne, a i my bardzo chętnie zjadamy porcje większe niż zwykle. Próbujemy najróżniejszych dań, zajadając kapustę z grzybami, uszka z barszczem, smażoną rybę i przegryzając to wszystko słodkim makowcem. Niestrawność i uczucie dyskomfortu gwarantowane.

Jak poradzić sobie z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego, by resztę świąt spędzić w miłej atmosferze. Oto 5 domowych sposobów na pozbycie się niestrawności

Kardamon

Pomaga zwalczyć niestrawność i wzdęcia, łagodzi nadmierne odbijanie się, poprawia przemianę materii, przyspiesza proces trawienia, łagodzi skurcze żołądka. Kardamon ma korzenny delikatny smak, idealnie komponuje się ze słodkimi potrawami, ciastami i deserami, ale pasuje także do potraw wytrawnych. Świetnie smakuje z herbatą, kawą i czekoladą. Wywar z kardamonu wypity po zbyt obfitym posiłku pomoże zwalczyć niestrawność.

Jak przygotować wywar z kardamonu?

1 łyżeczkę świeżo zmielonych nasion kardamonu należy zalać 1 szklanką wrzącej wody. Parzyć przez 10 – 15 minut. Najlepiej pić 3 razy dziennie po posiłku.

Mięta pieprzowa

Liście mięty pieprzowej usprawniają prace jelit, zwiększają wydzielanie soków żołądkowych i wytwarzanie żółci, wspomagają proces trawienny, pomagają w niestrawności, mają właściwości przeciwbakteryjne.

Jak przygotować napar z mięty?

1 łyżkę liści mięty pieprzowej należy zalać 1,5 -2 szklankami wrzącej wody. Parzyć pod przykryciem przez 10 minut. Pić przed lub po posiłku.

Koper włoski

Ułatwia trawienie, łagodzi dolegliwości żołądkowe, działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo, rozkurczowo na układ pokarmowy, przeciwdziała wzdęciom, pomaga przy mdłościach i odbijaniu.

Jak przygotować napar z kopru?

0,5 łyżki wcześniej zmiażdżonych owoców kopru należy zalać 1 szklanką wrzącej wody. Parzyć pod przykryciem 10 -15 minut. Pić 2 – 3 razy dziennie po pół szklanki.

Imbir

Wspomaga proces trawienia, przeciwdziała wzdęciom, reguluje pracę woreczka żółciowego, zmniejsza wydzielanie kwasów żołądkowych, łagodzi nudności.

Jak przygotować herbatkę z imbiru?

Świeży korzeń imbiru ok. 1 cm należy zetrzeć. Następnie zalać go szklanką wrzącej wody i parzyć przez 10 minut.

Nalewka na trawienie z imbiru i daktyli:



Do słoika należy włożyć naprzemiennie pokrojony na większe kawałki imbir (ok. 2/3 korzenia) oraz daktyle. Gdy słoik będzie już w całości wypełniony, zalewamy wszystko dobrej jakości wódką, tak aby zakryła imbir i daktyle.

Zakręcamy i odstawiamy na minimum 3 tygodnie. Nalewkę można przechowywać przez 2 lata – im starsza, tym lepsze właściwości lecznicze wykazuje. Najlepiej pić mały kieliszek lub 3 łyżki po jedzeniu.

Miód manuka

Miód wytwarzany z kwiatów krzewu herbacianego w Nowej Zelandii. Miód Manuka ma mnóstwo zalet m.in. ma silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, pomaga przy leczeniu problemów skórnych np. egzemy, łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, wzmacnia odporność.

Miód ten działa dobroczynnie na układ pokarmowy, wspomaga pracę jelit, pomaga w leczeniu wrzodów żołądka. Należy spożywać 1 łyżeczką po każdym posiłku oraz przed snem.

