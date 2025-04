Dlaczego zimą zęby częściej się psują?

„Zimą do 50% zębów z ukrytym stanem zapalnym może dać dolegliwości bólowe, które w innych warunkach by się nie ujawniły. Dolegliwości najczęściej wynikają z osłabienia organizmu i wzmożonej aktywności układu immunologicznego, który musi radzić sobie z atakującymi nas zimą wirusami i bakteriami” – tłumaczy Krzysztof Maćkowiak z Kliniki dr. Borczyka.

Zimowy ból może wynikać z czegoś więcej, niż tylko ubytku w zębie. Może wskazywać na pojawienie się stanu zapalnego w obrębie kości otaczającej korzeń zęba. Stan zapalny w jamie ustnej może rozprzestrzeniać się po całym organizmie prowadząc do tzw. chorób odogniskowych.

Skąd się biorą choroby odogniskowe?

Bakterie, które wywołują ból zębów i stan zapalny, mogą "zmusić" system odpornościowy do nadmiernej reakcji obronnej. - Organizm często "myli się" i zamiast niszczyć tylko bakterie, atakuje również tkanki i narządy, które mają podobną strukturę zewnętrznej warstwy komórek. W ten sposób często dochodzi do chorób w obrębie stawów, nerek, serca.

Inną przyczyną pojawiania się chorób odogniskowych, może być przedostanie się bakterii z jamy ustnej i zaniedbanych zębów bezpośrednio do krwiobiegu. Tą drogą zjadliwe szczepy bakterii mogą zakażać narządy w innych rejonach naszego organizmu.

Do czego może prowadzić zaniedbanie zębów?

Zainfekowane zęby mogą prowadzić do chorób, takich jak kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie wsierdzia, osierdzia, mięśnia sercowego, zapalenie nerwu wzrokowego, rogówki, schorzenia stawów, choroby skóry, nadciśnienie, cukrzyca, schorzenia kręgosłupa, itd. Niektóre z nich mogą być groźne dla życia pacjenta.

„Często stany zapalne w jamie ustnej mogą powodować powikłania podczas zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych poza jamą ustną” – dodaje K. Maćkowiak.

Jakie metody diagnostyczne wykorzystuje stomatologia?



W okresie zimowym warto wspomagać się witaminą C oraz tranem, które zwiększą naszą odporność i pośrednio zapobiegną uaktywnieniu się ognisk zapalnych w jamie ustnej. Jednak nie jest to rozwiązaniem problemu. Stan zapalny w jamie ustnej wpływa na cały organizm stąd bardzo ważne są regularne wizyty u dentysty.

Na podstawie stomatologicznego badania klinicznego, połączonego z diagnostyką RTG, lekarz jest w stanie wykryć potencjalne źródła zakażenia.

„Najdokładniejszą metodą diagnostyczną jest trójwymiarowa tomografia komputerowa, która przy minimalnych dawkach promieniowania daje bardzo precyzyjny, rzeczywisty obraz tkanek pacjenta. Dzięki temu możliwe jest dokładne zlokalizowanie zmiany zapalnej” – wyjaśnia dr Roman Borczyk. Gdy już zdiagnozujemy źródło problemu, wtedy zdecydowanie łatwiej o dalsze leczenie chorego organu.

Nadwrażliwość zębów a zimowe temperatury



Poza bólem zęba wywołanym stanem zapalnym aktywowanym przez zimowe osłabienie organizmu, naszym zębom może dokuczać również ból związany z nadwrażliwością. Gdy przebywamy na mrozie, tzw. ubytki przyszyjkowe często wykazują wrażliwość na niskie temperatury.

Stomatologowie zaobserwowali również częstsze wizyty osób, które mechanicznie uszkodziły sobie zęby (najczęściej przednie), w wyniku uprawiania sportów zimowych.

Przeziębienie a stan zębów

Po wyleczeniu zimowego przeziębienia, należy wymienić szczoteczkę do zębów. Mogą na niej rozwijać się bakterie, które spowodują nawrót choroby.

Lecząc przeziębienie należy uważać na syropy, które mają gęstą konsystencję. W 90 % są to syropy słodzone, które na długo pozostają przyklejone do powierzchni zębów i zwiększają ryzyko próchnicy.

Z tego powodu w okresie chorobowym należy zwracać jeszcze większą uwagę na higienę jamy ustnej. „Rodzice, którzy w związku z anemią podają swoim dzieciom żelazo, powinni też pamiętać, że pierwiastek ten negatywnie wpływa na zęby” – wyjaśnia Izabela Walawender.

Leczmy zęby zimą

Zimą stosunkowo rzadziej niż podczas innych pór roku, pojawiają się obrzęki. Jest to zatem najlepszy moment na poddanie się zabiegom chirurgicznym lub implantologicznym.

„W okresie letnim, przy wysokich temperaturach, gojenie może przebiegać nieco gorzej. Wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w obrębie jamy ustnej. Z tego powodu w zimie należy unikać mocno nagrzanych pomieszczeń” – podsumowuje stomatolog.

