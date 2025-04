Stan zdrowia jamy ustnej wpływa na ogólną kondycję całego organizmu. Zęby, przyzębie, błona śluzowa, staw skroniowo-żuchwowy, mięśnie języka i podniebienia, mięśnie żuchwy i mięśnie mimiczne to elementy tworzące narząd żucia. Głównymi przyczynami nieprawidłowej pracy narządu żucia są: zaburzenia karmienia, żucia, połykania, mowy, oddychania, nawyki ruchowe, tj: ssanie palca, obgryzanie paznokci, ołówków, próchnica zębów i jej skutki, zwłaszcza zbyt wczesna utrata zębów mlecznych i stałych, choroby przyzębia.

Próchnica zębów

Jest to bakteryjna choroba zakaźna twardych tkanek zęba, która polega na demineralizacji nieorganicznej i rozkładu organicznej substancji zęba. Przyczyną tego procesu są bakterie – paciorkowce próchnicotwórcze, tj: Streptococcus mutant, S. mitis, S. subrinus, Actinomyces i pałeczki kwasu mlekowego. Próchnica występuje u 9 na 10 dorosłych osób. Bakterie próchnicotwórcze wytwarzają kwasy w wyniku metabolizowania cukrów, obniżają ph poniżej 5 na powierzchni szkliwa, tworzą płytkę nazębną (cienką błonę przylegającą do powierzchni zęba, wypełnień i brzegu dziąsłowego), są oporne na działanie śliny i płynów dostarczanych z dietą.

Czynniki wpływające na odporność lub podatność zębów na próchnicę

1. Powierzchnie anatomiczne: dołki i bruzdy na powierzchniach zębów trzonowych i przedtrzonowych, powierzchnie styczne i okolice przyszyjkowe.

2. Budowa zęba: ilościowy skład związków organicznych i nieorganicznych (im więcej

nieorganicznych tym większa odporność),

Rozwój uzębienia rozpoczyna się w okresie życia płodowego, a jego mineralizacja w połowie ciąży. W diecie kobiet ciężarnych powinny znaleźć się niezbędne składniki pokarmowe takie jak: wapń, fosfor, żelazo, białko zwierzęce, witaminy a wśród nich A, D, C. Znaczne spożycie węglowodanów w czasie ciąży powoduje powstanie mało odpornego szkliwa. Karmienie piersią sprzyja prawidłowemu rozwojowi szczęk, zapobiega wadom zgryzu, zwiększa odporność zębów na próchnicę. Próchnica butelkowa występuje u dzieci i starszych niemowląt karmionych sztucznie i pojonych słodzonymi napojami.

3. Ph w jamie ustnej (niskie ph). Gwałtownie obniżają je soki owocowe i słodzone napoje.

4. Dieta, a zwłaszcza cukry proste i dwucukry, tj : sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, galaktoza, laktoza są najszybciej przetwarzane na kwasy. Wielocukier: skrobia zawarta w mące, pieczywie, kaszach, ryżu, ziemniakach jest mniej próchnicotwórcza.

Pokarmy i napoje zawierające dużo cukru powodują szybki spadek ph (dochodzi do zakwaszenia środowiska), płytki nazębnej, który aktywuje proces demineralizacji szkliwa;. im węglowodany są bardziej lepkie i częściej spożywane tym łatwiej namnażają się bakterie próchnicotwórcze.

5. Czas - do rozwoju próchnicy dochodzi pod wpływem wyżej wymienionych czynników występujących w określonym czasie. Trudno jest określić ile czasu potrzeba do powstania ubytku. Jednak pewne jest, że regularne i prawidłowe oczyszczanie zębów z pozostałości pokarmowych.utrudnia jej rozwój.

6. Ślina działa bakteriobójczo, remineralizuje niewielkie ubytki, wypłukuje resztki pokarmowe.

Produkty węglowodanowe bezpieczne dla zębów

Warzywa zwłaszcza surowe z dodatkiem oleju roślinnego;

Owoce świeże w mniejszym stopniu przyczyniają się do rozwoju próchnicy;

Pieczywo ciemne – jest twardsze niż jasne co zmusza do gryzienia i zwiększa wydzielanie śliny

Kasze, ryż, ziemniaki – zawierają skrobię, wielocukier.

Podjadanie między posiłkami słodkimi i/lub słonymi przekąskami, sączenie soków i/lub słodzonych napojów, uniemożliwia utrzymanie prawidłowego ph jamy ustnej, sprzyja rozwojowi próchnicy oraz przybieraniu masy ciała. Jednorazowe spożycie nawet dużej dawki cukru jest mniej szkodliwe niż częste przyjmowanie jej w małych ilościach.

Zapobieganie próchnicy

Podstawową zasadą zapobiegania próchnicy jest prawidłowe mycie zębów po posiłkach. Guma do żucia, zjedzenie twardego jabłka jest doraźną pomocą w sytuacji kiedy nie możemy wyszczotkować zębów. Guma do żucia bez cukru nie powinna być żuta dłużej niż 5 - 10 minut, ponieważ ślina i guma zmieniają swoje właściwości. Długie żucie gumy może doprowadzić do przerostu mięśni żwaczy. Jabłko jedynie oczyszcza zęby z osadu.

Zamienniki cukru a próchnica

Substancje słodzące wykorzystywane są do nadania słodkiego smaku środkom spożywczym jako zamiennik cukru. Mają niższa wartość kaloryczna w porównaniu do cukru (sacharozy)

i jednocześnie dużą moc słodzącą. Znaczenie profilaktyczne dla próchnicy wynika z braku właściwości fermentacyjnych w jamie ustnej. Dlatego są wykorzystywane jako składnik past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej (ksylitol, sorbitol). Nie wszystkie osoby dobrze tolerują słodziki, np. wyczuwają inny smak, nie motywują do zmiany nawyku słodzenia herbaty, kawy i innych potraw. Niektóre substancje słodzące budzą wątpliwości co do ich wpływu na zdrowie człowieka.

Składniki mineralne budujące zęby

Wapń, fosfor, fluor, magnez budują szkliwo w dzieciństwie. Oprócz powyższych wskazówek dotyczących właściwości wielu produktów węglowodanowych i nawyków żywieniowych oraz prawidłowej higieny zębów, należy pamiętać o ich dostarczaniu - w szczególności dzieciom.

Wapń – niedobór prowadzi, m. in. do uszkodzenia zębów. Najlepiej przyswajalny jest w mleku krowim i jego produktach: kefiry, sery, jogurty, konserwy rybne zawierające kościec (sardynki, szproty) oraz jaja. Obecny jest także w pieczywie, kaszach gruboziarnistych, nasionach roślin strączkowych, warzywach liściastych, orzechach.

Fosfor – wraz z wapniem reguluje mineralizację kości i potrzebny jest do wchłaniania wapnia. Fosforan wapnia to związek budujący szkliwo i zębinę. Występuje w tych samych produktach co wapń, przeważnie w większej ilości,

Fluor – wzmacnia szkliwo zębów i zwiększa ich odporność na kwasy, produkowane przez bakterie próchnicotwórcze. Występuje w rybach morskich i owocach morza, czarnej herbacie, wodzie mineralnej, w mniejszych ilościach w mleku i warzywach,

Magnez – uczestniczy w budowie kości i zębów. Jest składnikiem chlorofilu i występuje w zielonych częściach roślin oraz kiełkach zbóż, otrębach, produktach zbożowych pełnoziarnistych, roślinach strączkowych, bananach, orzechach, migdałach, kakao.

Molibden – mikroelement, który gromadzi się w zębach, zapobiegając próchnicy. Występuje w warzywach strączkowych, innych warzywach oraz w podrobach.

Choroby przyzębia

Choroby przyzębia są drugą, po próchnicy, przyczyną utraty zębów. Przyzębie to struktury otaczające ząb: dziąsła, ozębna, kość zębodołowa (włókna kolagenowe otaczające korzeń zęba), kość zębodołowa, szczęki i żuchwy. Tworzą aparat zawieszeniowy zęba. Paradontoza jest jedną z chorób przyzębia.

Główne przyczyny chorób przyzębia

infekcja bakteryjna, wynikająca z zaniedbania higieny jamy ustnej

defekty odporności organizmu (zakażenie HIV, choroba AIDS, białaczka, neuropatie, niektóre choroby uwarunkowane genetycznie).

cukrzyca,

kolagenozy (toczeń rumieniowaty układowy),

przyjmowanie leków (immunopresyjne, cytostatyki, przeciwpadaczkowe),

suchość jamy ustnej,

palenie tytoniu (nikotyna zaburza pracę komórek obronnych znajdujących się w kieszonkach dziąsłowych),

wady zgryzu.

Skutki zaniedbania chorób przyzębia

pogorszenie wyglądu wskutek utraty uzębienia i rozchwiania zębów, bolesność,

konieczność rezygnacji z niektórych pokarmów, m.in. warzyw i owoców,

zaburzenia pracy przewodu pokarmowego (brak błonnika pokarmowego, zaparcia),

brak wybranych witamin i składników mineralnych w diecie,

pośrednio przyczyniać się może do choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, chorób narządu wzroku, chorób reumatycznych, podnosi ryzyko chorób serca i udaru mózgu.

Jak zapobiegać chorobom przyzębia?

Podstawową zasadą jest prawidłowa i regularna pielęgnacja uzębienia oraz kontrolne wizyty u stomatologa. Nie można lekceważyć objawów, tj: krwawienie z dziąseł, mrowienie i drętwienie w okolicy szczęk. Należy, oprócz zmiany szczoteczki do zębów co dwa miesiące, zmieniać także pastę do zębów. Bakterie przyzwyczajają się do stale używanej pasty. Należy pamiętać o usuwania kamienia nazębnego co sześć miesięcy

Zalecenia żywieniowe w walce o zdrowe zęby

należy unikać podjadania między posiłkami,

Należy możliwie wyeliminować słodycze i pokarmy oklejające zęby (sprzyjają rozwojowi bakterii),

zaleca się spożywanie pokarmów także o twardej konsystencji (marchewka, jabłko), które naturalnie oczyszczają zęby, zwiększają wydzielanie śliny, poprawiają ukrwienie tkanek.

O co wzbogacać posiłki?

Białko pełnowartościowe: mleko, sery twarogowe, żółte, jaja kurze, mięso, wędliny, ryby.

Składniki mineralne: wapń, fosfor, magnez, fluor, mangan, oraz:

Witamina C jest konieczna do wytwarzania kolagenu, który jest podstawowym składnikiem tkanki łącznej, substancji macierzystej, m.in.: zębiny oraz uszczelnia śródbłonek naczyń włosowatych. Najlepsze jej źródła to świeże warzywa i owoce, a zwłaszcza: chrzan, brukselka, fasolka, kapusta, kalarepa, kalafiory, pomidory, pietruszka, rzepa, szczypior, szparagi, ziemniaki (najwięcej wczesne). Z owoców: dzika róża, agrest, porzeczki, maliny, truskawki, cytryny, pomarańcze i grejpfruty.

Witamina A uczestniczy w syntezie śluzu, chroniącego tkankę nabłonkową przez co zapobiega zakażeniom, m.in. przewodu pokarmowego. Jama ustna jest jego częścią. Występuje w produktach zwierzęcych jako retinol: tłuszcze rybie (tran), wątroba, mleko pełne i jego przetwory, żółtka jaj, masło, margaryny wzbogacone w witaminę A. W produktach roślinnych jako prowitamina w formie karotenoidów, znajdujące się w żółtych, pomarańczowych, zielonych

i czerwonych warzywach i owocach.

Witamina D odpowiada za mineralizacje tkanki kostnej. Jest syntetyzowana bezpośrednio w skórze, szczególnie w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu. Ciemna karnacja i kremy z filtrem ograniczają tę syntezę. W pożywieniu występuje w jajach, maśle, serach i mleku (zwłaszcza pełnotłustych produktach), margarynach miękkich wzbogaconych w wit. D, drożdżach oraz grzybach – kurkach.. Tłuszcz rybi oraz ssaków morskich, wątroba są jej najlepszymi źródłami

Witamina E. Zapobiega uszkodzeniom i przepuszczalności naczyń krwionośnych. Wraz z wit. C i beta-karotenem chroni komórki przed utlenieniem. Występuje w olejach roślinnych, najwięcej

w słonecznikowym, z kiełków pszenicy i kukurydzy, orzechach zwłaszcza laskowych oraz

w zielonym groszku, zielonych warzywach liściastych, zbożach, żółtkach jaj, mleku, maśle i serach.

NNKT - Niezbędne Nienasycone Kwasy tłuszczowe czyli kwasy omega – 3 i omega – 6

Są elementem błon fosfolipidowych komórek, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, zapobiegając ich kruchości. Znajdują się w olejach roślinnych (kwasy tłuszczowe omega-6): rzepakowy, oliwa z oliwek (głównie jednonienasycone kwasy tłuszczowe), kukurydziany, sojowy, z pestek winogron, lniany, z wiesiołka oraz orzechach (przewaga wielonienasyconych kwasów tłuszczowych).Tłuszcz rybi zawiera kwasy tłuszczowe omega-3. Najwięcej jest ich w tłustych rybach, np.: makrela, śledź, łosoś.

Zespół witamin z grupy B: tiamina, ryboflawina, pirydoksyna, niacyna, kobalamina, kwas foliowy.

Należy ograniczyć spożywanie alkoholu, kawy, mocnej herbaty, szczególnie tuż po spożytym posiłku, ponieważ ograniczają wchłanianie witamin i składników mineralnych. Dym tytoniowy niszczy witaminę E.

