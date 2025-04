Przerażający stan zębów polskich dzieci



Stan zębów polskich dzieci jest fatalny – chociaż jesteśmy w europejskiej czołówce jeśli chodzi o liczbę stomatologów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Mimo to wyrasta kolejne pokolenie szczerbatych Polaków. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest strach przed wizytą w gabinecie.

Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Zdrowia stan zębów polskich dzieci jest wręcz katastrofalny. Sześciolatki mają średnio 5 zębów zaatakowanych przez próchnicę, z czego zaledwie jeden ubytek jest wypełniony. U piętnastolatków jest jeszcze gorzej – zaawansowaną próchnicę ma blisko 92% z nich.

Reklama

Co jest źródłem dentofobii u dzieci?



Coraz więcej kilkuletnich dzieci boi się wizyty u stomatologa. Jak dowodzą najnowsze badania naukowców maluchy dentofobię dziedziczą po swoich rodzicach. Nie chodzi oczywiście o dziedziczenie w genach – źródłem dentofobii u dzieci jest niewłaściwy proces wychowania odnoszący się do tematu wizyty u stomatologa.

„Rodzice bardzo często sami boją się dentysty. Ich strach nieraz jest tak silny, że nawet samo wejście do poczekalni przyprawia ich o gęsią skórkę. Dzieci to widzą i w ich umyśle koduje się stereotyp dentysta – strach, coś nieprzyjemnego. Nawet jeśli rodzice przekonują swoją pociechę słowami «Nie bój się», to podświadomość nie odbiera przeczenia tylko trafia do niej komunikat związany ze strachem. Dlatego lepiej powiedzieć dziecku, że u dentysty będzie fajnie, wtedy w jego podświadomości zakorzenia się pozytywny stereotyp” – mówi dr n. med. Mariusz Duda, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, stomatolog z Katowic.

Zobacz także: Dentofobia, czyli lęk przed dentystą

Dlaczego ojciec ma większy wpływ na kształtowanie się dentofobii u dziecka?



Wpływ rodziców w powstawaniu strachu przed stomatologiem już był przedmiotem wcześniejszych badań. Tym razem jednak naukowcy z Uniwersytetu Króla Juana Carlosa w Madrycie postanowili zbadać problem z zupełnie innej strony. Chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, które z rodziców bardziej przyczynia się do kształtowania się dentofobii u dzieci. Wnioski okazały się dość zaskakujące.

Hiszpańscy naukowcy doszli do wniosku, że to ojciec odgrywa kluczową rolę w procesie kształtowania strachu przed dentystą u dzieci. Dlaczego tak się dzieje? Autorzy badania przekonują, że ojciec działa jak „pas transmisyjny” pomiędzy matką a dzieckiem. Jeśli nawet matka przekazuje swój strach przed stomatologiem dziecku, to czy będzie się ono bało, czy nie zależy od reakcji emocjonalnej ojca.

„Ojciec w przeciwieństwie do matki jest w rodzinie postrzegany jako ta strona, która jest bardziej racjonalna. Jeśli dziecko widzi, że ojciec, który do tej pory był dla dziecka wzorem męskości, boi się wizyty u stomatologa, to trafia do niego komunikat, że musi to być naprawdę nieprzyjemne i tworzą się racjonalne podstawy do odczuwania strachu” – komentuje wyniki badań dr Mariusz Duda.

Jak ważna jest profilaktyka dentofobii u dzieci?



Nie oznacza to jednak, że obojętna reakcja rodziców uchroni dziecko przed wykształceniem się strachu związanego z wizytą u dentysty. Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań i aktywnie zapobiegać dentofobii u dzieci.

„Wiedząc już, jak ważna jest rola ojca w zapobieganiu dziecięcej dentofobii, warto by to właśnie tata przyprowadzał dziecko do gabinetu i towarzyszył mu w trakcie wizyty. Musi oczywiście sam być opanowany i nie może pokazywać dziecku, że odczuwa stres z tego powodu. Z mojego doświadczenia wynika, że dziecko, które przychodzi do gabinetu z opanowanym tatą, nie tylko się nie boi, ale czuje się w pełni bezpieczne. Wie, że przy ojcu nie grozi mu żadna krzywda i dzięki temu lepiej współpracuje z lekarzem oraz chętniej wykonuje jego polecenia” – mówi dr Duda.

Lekarz dodaje jednocześnie, że reakcja rodziców udziela się dziecku i jeśli matka czy ojciec będą odczuwali niepokój, dziecko także będzie nerwowo siedziało na fotelu. Natomiast jeśli oboje rodziców jest zrelaksowanych, to pozytywny nastrój udzieli się również dziecku. Ważna jest aktywna rola zarówno mamy i taty w profilaktyce dentofobii u dziecka. Tylko w ten sposób możemy zapewnić dziecku pozytywne wzorce, które w przyszłości odbiją się na stanie zdrowia jego zębów.

(Badanie przeprowadzono na grupie 183 dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz ich rodziców. Wyniki badań hiszpańskich naukowców opublikowane zostały w czasopiśmie Journal of Paediatric Dentistry.)

Reklama

Na zdjęciu: dr n. med. Mariusz Duda

Zobacz także: Jak zapobiegać nadwrażliwości zębów?

Źródło: materiały prasowe Guarana Communications/ib