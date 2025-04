Nagły ból zębów wywołany pod wpływem niskiej temperatury (m.in. po spożyciu zimnych napojów lub lodów) może świadczyć o nadwrażliwości szyjek zębowych – popularnie zwanej nadwrażliwością zębów.

Szyjki zębowe są miejscem kontaktu korony zęba, chronionego szkliwem z jego korzeniem, pokrytym tzw. „miękkim cementem”. Obie warstwy chronią zębinę, która jest budulcem zębów. Dodatkowe zabezpieczenie szyjek stanowią również dziąsła. Normalnie nie powinno się odczuwać bólu w okolicach szyjek. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy szkliwo nie kontaktuje się z cementem, co powoduje odsłonięcie zębiny na różne bodźce (temperaturę, szczotkowanie, kwaśne napoje lub owoce) i wtedy właśnie pojawia się problem.

Co wywołuje nadwrażliwość zębów?

Czasami w trakcie naturalnego rozwoju zęba dochodzi do odsłonięcia zębiny, czemu niestety nie da się zapobiec. Cofanie się dziąseł oraz stany zapalne, wywołane niedokładną higieną jamy ustnej również pogłębiają ten stan. Jednak w większości przypadków nadwrażliwość zębów wywołujemy sami. Wśród przyczyn nadwrażliwości zębów wymienia się:

nieumiejętne szczotkowanie – chcąc mieć perfekcyjny uśmiech, mocno szorujemy zęby twardą szczoteczką; praktycznie nie rekomenduje się już używania szczoteczek z twardym włosiem. Uszkadzają one szkliwo, prowadzą do cofania się dziąseł i nadwrażliwości. Podobnie jest z tzw. „pucowaniem” – kategorycznie nie można myć zębów ruchami poziomymi oraz mocno dociskać szczoteczki do ich powierzchni.

zła dieta – owoce i soki są zdrowe, ale zawarte w nich kwasy mogą zaszkodzić naszym zębom. Podobnie ze względu na kwaśny odczyn oraz dużą zawartość cukru negatywny wpływ na wrażliwość naszych zębów mają inne kwaśne pokarmy i napoje, także te gazowane i energetyzujące.

refluks żołądkowo-przełykowy – za każdym razem, gdy kwaśna treść żołądka trafia do jamy ustnej, szkliwo zębowe zostaje naruszone.

Jak zapobiegać nadwrażliwości zębów?

– Szczególnie ważna w przypadku nadwrażliwości zębów jest wyjątkowo dokładna higiena jamy ustnej. Sekretem skuteczności leczenia nadwrażliwości zębiny jest przede wszystkim systematyczność i cierpliwość. Nadwrażliwość to nieprzyjemna, ale całkowicie uleczalna dolegliwość – radzi dr n. med. Agnieszka Pawlik, ekspert Laboratorium Vademecum.

Jak dbać o prawidłową higienę jamy ustnej?

Po pierwsze, należy umiejętnie myć zęby. Przede wszystkim należy używać miękkiej lub średnio-miękkiej szczoteczki do zębów. Czyścić zęby ruchami kolistymi. Dodatkowo, zęby wrażliwe można myć pod koniec mycia, kiedy włosie szczoteczki jest już rozmiękczone.

Po drugie, nie należy zaniedbywać higieny jamy ustnej. Często osoby z nadwrażliwymi zębami unikają ich mycia z powodu bólu. Jest to poważny błąd, gdyż zaniedbywanie higieny skutkuje zapaleniem dziąseł i jeszcze większym odsłanianiem szyjek zębowych, co tylko pogłębia ból i powoduje próchnicę.

Po trzecie, należy stosować odpowiednio dopasowane pasty. Najbardziej efektywnie znoszą nadwrażliwość pasty zawierające: chlorek strontu, chlorek potasu, cytrynian sodu, fluorki, azotan potasu, hydroksyapatyt lub argininę. Ważne jest, aby pasta do zębów zapewniała kompleksową higienę jamy ustnej, począwszy od wzmacniania szkliwa, przez ochronę dziąseł oraz działanie przeciwpróchnicze.

Po czwarte, należy zmodyfikować dietę. Staraj się ograniczać spożywanie napojów gazowanych i kwaśnych pokarmów. Soki najlepiej pij przez słomkę. Ważne jest także redukowanie kwasów w jamie ustnej. Warto po posiłku przepłukać usta letnią wodą lub wziąć bezcukrową gumę do żucia. Nie należy szczotkować zębów tuż po zjedzeniu kwaśnej potrawy. Można to zrobić dopiero po upływie pół godziny, kiedy kwasowość w jamie ustnej ulega zmniejszeniu.

Po piąte, systematycznie odwiedzać stomatologa. Powinien on zastosować indywidualną kurację nadwrażliwości szyjek zębowych. Jednym ze specjalistycznych zabiegów znoszenia nadwrażliwości jest stosowanie lakierowania lub jonofrenezy fluorowej. Przyczyny wywołujące to nadwrażliwość zębów mogą być różne. Umiejętne rozpoznanie tej dolegliwości oraz właściwe postępowanie pozwala zapobiec dalszym problemom z nadwrażliwością.

