Zwykle zaczyna się od gorączki – czasem jest ona wysoka, nawet powyżej 39 st. C. Do tego dochodzi osłabienie, silny ból gardła i obrzęk szyi (a dokładnie węzłów chłonnych). W gardle i na migdałkach pojawia się nalot, który przypomina nalot charakterystyczny dla anginy. Większość rodziców (na mononukleozę choruję głównie dzieci i młodzież) w takiej sytuacji stawia na przeziębienie lub anginę. Prawda może okazać się inna. By ją odkryć, przydadzą się badania w kierunku mononukleozy.

Reklama

Czasem to błąd lekarza decyduje o rozpoznaniu

Jeśli lekarz zdiagnozuje anginę zamiast mononukleozy i przepisze pacjentowi u antybiotyk, po jego zażyciu pojawi się na ciele chorego wysypka, która jest toksyczną reakcją na lek. Wysypka po antybiotyku (np. amoksycylinie) jest bardzo czerwona, wyraźna i swędząca. Już na jej podstawie można zdiagnozować mononukleozę. By jednak postawić ostateczną diagnozę, warto wykonać badania.

Jakie badania są potrzebne, by rozpoznać mononukleozę?

Aby ostatecznie zdiagnozować mononukleozę, trzeba wykonać:

morfologię krwi - o osób chorych na mononukleozę podnosi się poziom białych ciałek krwi (leukocytów, WBC). W rozmazie ręcznym widoczny jest natomiast zwiększony odsetek limfocytów, pojawiają się limfomonocyty. Dodatkowo często obniżona jest liczba płytek krwi.

- o osób chorych na mononukleozę podnosi się poziom białych ciałek krwi (leukocytów, WBC). W rozmazie ręcznym widoczny jest natomiast zwiększony odsetek limfocytów, pojawiają się limfomonocyty. Dodatkowo często obniżona jest liczba płytek krwi. próby wątrobowe (transaminazy – AST i ALT) – zwiększony poziom.

(transaminazy – AST i ALT) – zwiększony poziom. przeciwciała przeciw EBV – po 2-3 tygodniach od zakażenia we krwi pojawiają się przeciwciała IgM przeciw wirusowi EBV. Ich obecność świadczy o zakażeniu wirusem. Natomiast o przebytym w przeszłości zakażeniu świadczy obecność przeciwciał klasy IgG przeciw wirusowi EBV. Uwaga! Jeśli badanie przeciwciał klasy IgM wykonamy za wcześnie, mogą być one fałszywie ujemne!

Leczenie mononukleozy

Nie ma leczeniu przyczynowego mononukleozy. Można ja leczyć tylko objawowo. Stosuje się więc preparaty przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jeśli objawy są bardzo nasilone, konieczne bywa podanie choremu sterydów.

Reklama

Zobacz też:

Co warto wiedzieć o leczeniu mononukleozy?

Jakie powikłania wywołuje mononukleoza?