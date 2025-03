Spis treści:

Cytologia nie jest badaniem pierwszego rzutu w ramach diagnostyki infekcji miejsc intymnych. W tym celu wykonuje się posiewy na podstawie pobranej wydzieliny z pochwy. Cytologia może jednak wykryć nieprawidłowości, które wymagają leczenia.

Badanie cytologiczne może wykrywać oznaki infekcji pochwy, jednak nie jest to badanie dedykowane do rozpoznawania zakażeń bakteryjnych czy grzybiczych. Głównym celem cytologii jest wykrywanie komórek rakowych i przedrakowych w obrębie szyjki macicy. Jeżeli cytolog zauważy w pobranym materiale bakterie, grzyby lub pierwotniaki, to zaznacza taki fakt w wyniku. Jest to dla nas informacja dodatkowa – wyjaśnia dr Jakub Lorek, ginekolog i onkolog, ekspert Centrum Medycznego ENEL-MED.

Warto pamiętać, że cytologia nie powinna być wykonywana w trakcie aktywnej infekcji intymnej. Może to spowodować, że wynik nie będzie miarodajny.

Jeśli w badaniu cytologicznym są widoczne w dużej ilości komórki zapalne czy limfocyty, to mogą one przysłonić komórki nowotworowe lub przednowotworowe. Jest to niebezpieczne, ponieważ może opóźnić rozpoznanie poważnej choroby. Dlatego należy najpierw wyleczyć infekcję i dopiero wtedy wykonać cytologię – dodaje lekarz.

Cytologia nie jest najlepszym badaniem, które może ujawnić patogeny, ale często naprowadza na istniejący problem.

Cytologia może wykryć tylko niektóre drobnoustroje odpowiedzialne za infekcje miejsc intymnych, w tym bakterie patogenne powodujące waginozę, grzyby, rzęsistka pochwowego – pierwotniaka wywołującego rzęsistkowicę, ale także zmiany wskazujące na zakażenie chlamydią, HSV, czyli wirusem opryszczki, HPV oraz promienicę. – mówi dr Jakub Lorek.

Mogą zdarzyć się też wyniki fałszywie ujemne, czyli badanie nie rozpozna infekcji, chociaż będzie ona obecna.

Wynik cytologii wskazujący na obecność chorobotwórczych drobnoustrojów to jedno, faktyczna infekcja i potrzeba leczenia to już zupełnie inna kwestia.

Sama obecność bakterii czy grzybów w wyniku cytologii nie jest jeszcze wskazaniem do leczenia. Ale już wykrycie w tym badaniu np. pierwotniaka rzęsistka pochwowego wystarczy, aby rozpocząć terapię. W wielu przypadkach to jednak dopiero wyniki posiewu mogą wskazywać na konieczność leczenia farmakologicznego. Chociaż to nie zawsze jest konieczne, bo często wystarczy zauważenie infekcji przez ginekologa w badaniu pochwy oraz obecność objawów klinicznych, na które skarży się pacjentka – wyjaśnia lekarz.

Jakie to mogą być objawy? Oznaki infekcji intymnej to zazwyczaj:

nietypowa wydzielina z pochwy, o nieprzyjemnych zapachu, innej konsystencji, np. upławy „serowate” przypominające twaróg,

pieczenie lub swędzenie miejsc intymnych,

ból podczas stosunku,

ból podczas oddawania moczu,

obrzęk.

Jeżeli kobieta zauważy takie symptomy u siebie, powinna udać się do ginekologa. Lekarz może zalecić przyjmowanie leków przeciwgrzybiczych albo antybiotyków, w zależności od tego, jakie drobnoustroje wywołały infekcję.

Gdy lekarz uzna za potrzebne, poleci wykonanie odpowiedniego badania, zazwyczaj posiewu z pochwy. Polega ono na hodowli potencjalnych drobnoustrojów po uprzednim pobraniu próbki wydzieliny i przesłaniu jej do laboratorium. Po okresie wzrostu diagnosta ocenia ilość i rodzaj patogenów, dzięki czemu może dokładnie określić, co jest odpowiedzialne za infekcję u danej kobiety oraz jakie leki będą skuteczne.

Podsumowując, cytologia wykrywa w pewnym stopniu drobnoustroje odpowiedzialne za infekcje, jednak nie jest to badanie do tego przeznaczone. Wynik dodatni nie zawsze świadczy o konieczności leczenia. Ważne jest, czy kobieta odczuwa dolegliwości z powodu infekcji. Jeśli tak, powinna udać się do ginekologa, który przepisze odpowiednie leki, a jeśli zajedzie potrzeba, zleci badania diagnostyczne, najczęściej jest to posiew z pochwy.

