Angina ropna - sprawdź, czym się różni od wirusówki

Kogo o tej porze nie pobolewa gardło... Każdy trochę chrząka, trochę kaszle, trochę kicha. W takiej sytuacji ratujemy się tabletkami do ssania lub naturalnymi płukankami. To zwykle wystarcza, bo większość infekcji gardła wywołują wirusy. Większość, ale nie wszystkie. Angina ropna to robota bakterii...