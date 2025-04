Spis treści:

Bostonka, inaczej choroba bostońska lub choroba dłoni, stóp i jamy ustnej (HFMD od Hand, Foot, Mouth Disease), jest wirusową chorobą zakaźną wieku dziecięcego. Rozwija się na ogół w grupie do 5. roku życia. Charakterystycznym objawem bostonki jest plamista lub pęcherzykowa wysypka ograniczająca się do dłoni, stóp oraz jamy ustnej (więcej: wysypka bostońska). Oprócz tego dziecko ma gorączkę, ból gardła, źle się czuje i niechętnie przyjmuje pokarmy.

Niestety nie ma leku przyczynowego na bostonkę ani szczepionki, która mogłaby chronić przed infekcją. Chorobę leczy się wyłącznie objawowo. Na gorączkę i ból podawany jest lek z paracetamolem. Poza tym posiłki powinny być półpłynne, neutralne w smaku i letnie. Należy zapewnić dziecku odpoczynek i odpowiednią ilość płynów, aby zapobiec odwodnieniu.

Jeżeli dziecko chore na bostonkę czuje się dobrze, nie ma gorączki, dreszczy, bólów mięśniowych, może wyjść na dwór. Powinno jednak unikać kontaktu z innymi, ponieważ przy obecnej wysypce nadal zaraża. Jeśli jednak dziecko jest osłabione i źle się czuje, to najlepiej pozostać z nim w domu. Ważny jest w tym czasie odpoczynek, aby organizm miał siły na walki z chorobą, oraz nawodnienie, ponieważ dzieci w trakcie bostonki często tracą chęci do picia i jedzenia, a to grozi odwodnieniem.

Zastanawiając się, czy dziecko z bostonką może wyjść na dwór, warto też zwrócić uwagę na pogodę. Skóry z wysypką bostońską nie należy eksponować na promieniowanie słoneczne, bo zwiększa to ryzyko pojawienia się blizn. Gdy wieje i jest zimno, to również lepiej odpuścić spacery do czasu całkowitego wyzdrowienia dziecka.

Bostonka trwa około 7-10 dni, ale choroba może wydłużać się do 3 tygodni. Dziecko chore na bostonkę nie powinno przebywać wśród innych dzieci do czasu pełnego wyzdrowienia. Do przedszkola lub szkoły może wrócić dopiero wtedy, gdy wyzdrowieje i wysypka całkowicie ustąpi. Dopiero wtedy nie ma zagrożenia dla pozostałych dzieci.

Bostonka jest chorobą bardzo zaraźliwą, szczególnie przez pierwszy tydzień występowania objawów. Chory zaraża jednak dłużej — w okresie od kilku dni przed wystąpieniem wysypki do czasu całkowitego przyschnięcia lub zniknięcia zmian skórnych. Fragmenty wirusa w kale chorych mogą utrzymywać się wiele tygodni.

