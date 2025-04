Jakie dolegliwości wywołują pasożyty?



Według naukowców ponad 90 proc. populacji na świecie jest zainfekowana jednym bądź większą ilością pasożytów. Pasożyty mieszkają w zakamarkach ludzkiego organizmu wpływając przy tym niekorzystnie na zdrowie i samopoczucie. Specjaliści uważają, że za 80 proc. wszystkich chorób i dolegliwości, które nas dotykają odpowiadają właśnie pasożyty.

Pasożyty bytujące w organizmie człowieka pozbawiają go niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych, takich jak: witaminy, mikroelementy głównie żelazo, hormony, białkowo - węglowodanowe pożywienie oraz cukier. Oprócz tego pasożyty wydzielają toksyny, pochłaniają erytrocyty oraz osłabiają układ immunologiczny. W momencie osiągnięcia przez nie określonego stadium rozwojowego powodują upośledzenie tkanek. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż narządy wewnętrzne nie mogą prawidłowo funkcjonować, organizm pozbawiony jest jakiejkolwiek możliwości obrony, natomiast pasożyty zaczynają intensywnie się rozmnażać.

Skąd biorą się pasożyty?



Do zakażenia najczęściej dochodzi:

po spożyciu pokarmów lub wody zakażonej jajami pasożytów – niedomyte warzywa i owoce, nieprzegotowana woda,

drogą kropelkową: wdychanie skażonego powietrza,

wektory (komar, kleszcz),

brak higieny lub korzystanie ze wspólnych sanitariów,

kontakt seksualny,

uszkodzoną skórę, błony śluzowe,

kontakt i zabawę ze zwierzętami.

Trzeba pamiętać, iż zakażenie pasożytami zależy od sprawnego systemu immunologicznego. Im bardziej jest on upośledzony, tym podatność na choroby pasożytnicze jest większa. Przez działanie antybiotyków, stresu, zmęczenia, złego odżywiania, spożywania konserwantów dochodzi do obciążenia układu immunologicznego i kumulowania się toksyn w organizmie.

Jak rozpoznać, że mogę być nosicielem pasożyta?



Pasożyty w organizmie mogą żyć latami nie dając o sobie nawet znać. Skutki działania pasożytów mogą być odbierane przez nas jako dolegliwości kojarzone z innymi chorobami, męczącymi nas od lat. Mogą to być:

bóle głowy, stawów, kręgosłupa ,

, wszelkie choroby skóry, jak: egzemy, znamiona, pokrzywka, guzy, duża ilość piegów, wczesne pojawienie się zmarszczek na twarzy, rozwarstwiające się i łamliwe paznokcie, wypadanie włosów,

problemy z płodnością, endometriozą,

migreny, płaczliwość u dzieci, depresja, nerwowość,

niektóre objawy utożsamiane są z chorobą Alzheimera i starczym upośledzeniem umysłowym,

zgrzytanie zębami w nocy, zaburzenia snu,

nieprawidłowości układu immunologicznego, chroniczne zmęczenie,

częste przeziębienia, astma oskrzelowa, alergia,

zaparcia, biegunka , gazy i wzdęcia,

anemia, utrata apetytu, niski poziom hemoglobiny,

nadwaga.

Jak wykryć pasożyty w organizmie?



„Na polskim rynku dostępne są już nowoczesne metody wykrywania pasożytów w organizmie. Jako specjalista z wieloletnim stażem polecam Test Obciążeń, który pozwoli wykryć przyczyny wszelkich dolegliwości i chorób, które dręczą pacjenta. Natomiast zespół specjalistów biomedycyny dobierze indywidualną kurację,, polegającą na doborze odpowiednich suplementów oraz naturalnych preparatów” – mówi Klaudia Sagańska z Centrum Diagnostyki Organizmu Revitum.

