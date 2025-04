Myślisz, że to niemożliwe, by twoje dziecko miało owsiki? Wiele mam tak sądzi. Wydaje im się, że skoro maluch jest czysty, a mieszkanie wysprzątane, nie ma szans na takie przypadłości. Tymczasem niekiedy wystarczy „przybicie piątki” z kolegą, który właśnie wyszedł z toalety lub zabawa w piaskownicy, w której bawią się też inne dzieci... Jeśli potem maluch weźmie rękę do buzi, jest spore ryzyko, że do jego układu pokarmowego trafią również owsiki. Podpowiadamy po czym poznać, że dziecko zostało zarażone:

Jakie objawy dają owsiki w organizmie dziecka?

Obecność owsików w organizmie dziecka rozpoznasz po następujących objawach:

Co robić, gdy podejrzewasz u dziecka owsiki?

Potwierdza je badanie kału. Najlepiej udaj się z dzieckiem do pediatry lub lekarza pierwszego kontaktu, który da ci skierowanie na odpowiednie badania. Leczenie jest krótkie, ale trzeba je powtarzać. Powinni się mu poddać wszyscy domownicy. Pilnuj, by dziecko często myło ręce, często pierz jego pościel i piżamki.

Jak zapobiec zarażeniu owsikami?

Podstawą jest dbanie o higienę. Naucz dziecko, żeby zawsze myło ręce po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw i przed jedzeniem. Nie dawaj także mu niemytych owoców (nawet z własnej działki). Dzięki temu przypadłość robaków u dzieci na pewno was nie dotknie!

Jak rozpoznać i leczyć stulejkę u chłopca? Dieta na owsiki: co ograniczyć a co wprowadzić?

Artykuł Agnieszki Czechowskiej z Pani Domu