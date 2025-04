Większość z nas raz na jakiś czas cierpi na niestrawność, ale u niektórych ludzi rozwija się chroniczny nieżyt żołądka, który może powodować wrzody i zwiększone ryzyko nowotworu żołądka.

Miód manuka, produkowany przez pszczoły z nowozelandzkiego krzewu manuka, jest używany jako domowy środek na niestrawność. Według Instytutu Linus Pauling badania laboratoryjne wskazują, że miód manuka zawiera unikalne składniki antybakteryjne, które mogą zabijać bakterie powodujące wrzody żołądka (helicobacter pylori).

Nieżyt żołądka

Nieżyt żołądka, czyli zapalenie błony śluzowej żołądka, może być powodowany przez wiele czynników.

Szacuje się, że nawet 50% ludzi może być zainfekowanych bakterią helicobacter pylori, która może prowadzić do wrzodów i nieżytu żołądka. Stres, nadużywanie alkoholu i regularne zażywanie środków przeciwbólowych takich jak aspiryna czy ibuprofen, również są czynnikami ryzyka.

Jakie są zalety miodu manuka?

Większość rodzajów miodu zawiera składniki, które wytwarzają nadtlenek wodoru – popularny środek antybakteryjny, który rozpuszczony w płynach żołądkowych staje się nieskuteczny. Miód manuka zawiera unikalny składnik antybakteryjny, methylglyoxal (MGO), który zawdzięcza krzewowi manuka. Składnik ten zachowuje swój potencjał antybakteryjny po rozpuszczaniu w płynach żołądkowych.

Badania naukowe

Badania przeprowadzone w 1994 roku przez nowozelandzki Uniwersytety Waikato, opublikowane w "Journal of the Royal Society of Medicine", wykazały, że 7 szczepów helicobacter pylori było wrażliwe na działanie 20% roztworu miodu manuka i jednocześnie nie wykazało żadnej reakcji na 40% roztwór innego miodu, który swe właściwości antybakteryjne zawdzięczał składnikom wytwarzającym nadtlenek wodoru.

Na tej podstawie naukowcy wysnuli wniosek, że aktywność antybakteryjna methlylglyoxalu może być skuteczna przeciw H. pylori, podczas gdy aktywność antybakteryjna pochodząca od nadltenku wodoru – nie.

Powyższe badanie było badaniem na komórkach. Jak dotąd nie przeprowadzono badań na ludziach, które wykazałyby skuteczność miodu manuka przeciw H. pylori. Z drugiej strony sława miodu manuka obiega cały świat i już kilka lat temu produkt ten dotarł do Polski. Na forach internetowych można znaleźć wiele pozytywnych opinii osób, które stosowały miód manuka mając takie problemy jak wrzody żołądka, refluks czy IBS.

Właściwości antybakteryjne miodu manuka wykorzystywane są również w leczeniu ran – odpowiednio przygotowany miód manuka jest składnikiem specjalistycznych opatrunków, które stosowane są w przypadku ostrych infekcji bakteryjnych.

