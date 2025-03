Spis treści:

Pasożyty przewodu pokarmowego to wbrew pozorom częsta przypadłość, zwłaszcza u dzieci. Do najczęstszych pasożytów atakujących układ pokarmowy należą: owsiki, tasiemiec, lamblia oraz glista ludzka.

Możliwe objawy świadczące o pasożytach to przede wszystkim:

Warto pamiętać, że zgrzytanie zębami nie świadczy o pasożytach. Dzisiaj wiemy, że ta przypadłość może dotykać nawet około 40% dzieci, a według badania w piśmie Journal of Oral Rehabilitation główne przyczyny zgrzytania zębami w nocy to napięcie emocjonalne i problemy ze zgryzem.

Pasożyty, gdy już osiedlą się w układzie pokarmowym człowieka, nie są skore do szybkiej wyprowadzki. Nic dziwnego, czerpią z organizmu swojego żywiciela co najlepsze, a dzięki temu mogą przeżyć i się rozmnażać. Jednym z najważniejszych sposobów walki z pasożytami jest odpowiednia dieta. Wiele roślin zawiera substancje czynne, które w badaniach okazały się skutecznymi środkami przeciwpasożytniczymi.

Naturalne sposoby mogą zakłócić metabolizm pasożytów, zahamować ich rozwój i możliwość rozmnażania. W niektórych przypadkach są wykorzystane jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego. Jeżeli podejrzewasz zakażenie pasożytami, skonsultuj się wcześniej z lekarzem.

Pasożyty nie znoszą goździków w każdej postaci. Ich właściwości lecznicze to zasługa głównego składnika aktywnego – eugenolu. Jest to bezbarwna, oleista substancja nadająca roślinie charakterystyczny zapach, i główny składnik olejku goździkowego. Według naukowców eugenol likwiduje pasożyty wywołujące giardiozę, leiszmaniozę, włośnicę, trypanosomozę czy schistosomatozę.

Aby zrobić przeciwpasożytniczą kurację, pół łyżeczki zmielonych goździków dodaj do wody i wypijaj na czczo. Można też przyrządzić napar. Dwie łyżeczki zmiażdżonych goździków zalej 200 ml wrzątku i zaparzaj. Pij 2-3 razy dziennie przez kilka dni.

Goździki są lekko toksyczne, dlatego nie można stosować ich zbyt długo i w nadmiernej ilości. Mogą rozrzedzać krew i zwiększać ryzyko krwawień. Więcej informacji: Goździki na pasożyty

Czosnek i cebula były stosowane w leczeniu chorób pasożytniczych już w czasach starożytnych. Rośliny te zawierają składniki bioaktywne o działaniu przeciwpasożytniczym, w tym allicyna, ajoen i inne związki siarkowe, ale też kwercetyna. Aby pozbyć się niechcianych gości z jelit, codziennie dodawaj cebulę i czosnek do potraw, możesz też pić syrop z czosnku i cebuli.

Wrotycz i piołun to rośliny o działaniu przeciwpasożytniczym. Działają toksycznie, dlatego nie można stosować ich w nadmiarze. Należy 1 łyżeczkę ziół zalać szklanką wrzątku, zaparzać pod przykryciem 15-30 minut, następnie wypijać napar codziennie przez 6 dni.

Uwaga, wrotycz i piołun zawierają toksyczny tujon. Z tego względu rośliny nie mogą być przyjmowane przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące. Pozostali powinni zachować ostrożność. Nadużywanie tych roślin powoduje wymioty, zawroty głowy, drgawki, biegunkę, niepokój. Przyjmowanie jest odradzane również osobom z chorobami serca, wrzodami, skłonnościami do krwawień i hemoroidami.

Olejek z oregano ma udowodnioną skuteczność w zwalczaniu pasożytów. Jedno z badań ( publ. w Phytotherapy Research) wykazało, że podawanie 600 miligramów emulgowanego olejku z oregano przez 6 tygodni u większości badanych zwalczało robaki i łagodziło objawy choroby. Olejek z oregano najlepiej przyjmować w formie kapsułek. Warto też dodawać tę przyprawę do potraw.

Wiele osób uważa, że surowe pestki dyni eliminują takie pasożyty jak owsiki, tasiemiec i glista ludzka. Naukowcy dowiedli, że zawarta w nich kukurbitacyny uszkadza układ nerwowy pasożytów i przyspiesza ich usuwanie z organizmu. Pestki dyni mogą być stosowane bezpiecznie przez dorosłych i dzieci. Nie mają właściwości toksycznych i nie podrażniają układu pokarmowego.

W przypadku osoby dorosłej zaleca się na pasożyty zjedzenie 2 łyżek świeżych pestek dyni bez łupin na czczo (mogą być rozdrobnione), a po 2 godzinach wypicie środka przeczyszczającego. Czynność należy powtórzyć po dwóch dniach.

U dzieci zaleca się z kolei zjedzenie 1-2 łyżek rozdrobnionych świeżych pestek dyni bez łusek wraz z miodem. Zamiast miodu można wykorzystać sok z marchwi, ponieważ warzywo to także działa przeciw robakom. Po 2 godzinach dziecko powinno wypić 1-2 łyżeczki oliwy, aby wywołać efekt przeczyszczający.

Świeże pestki dyni można również zastąpić tłoczonym z nich olejem.