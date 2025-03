Spis treści:

Owsica (inaczej enterobioza) jest to choroba pasożytnicza wywoływana przez owsika ludzkiego z grupy nicieni, który bytuje w jelicie grubym człowieka. Jest to najczęstsza infekcja pasożytnicza dotykająca dzieci. Owsiki u niemowląt poniżej 2. roku życia to rzadkie zjawisko.

Szacuje się, że częstość występowania tej choroby wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w Europie wynosi około 20%. Najwięcej zakażonych stanowią dzieci w wieku od 4 do 11. Na całym świecie nawet ponad miliard ludzi jest zakażonych owsikami. Infekcji sprzyja nie tylko przebywanie w żłobkach i przedszkolach, ale też wkładanie rąk do buzi, obgryzanie paznokci, niewystarczająca higiena ciała i rąk.

Około 30% przypadków owsicy u dzieci przebiega bezobjawowo. Objawy zakażenia owsikami u niemowląt to:

Na skórze w okolicy odbytu lub krocza oraz w kale można zaobserwować szarobiałe cienkie niteczki lub jajeczka owsików.

Owsiki mogą przedostać się do innych miejsc, np. dróg moczowych, ale dochodzi do tego bardzo rzadko. Objawami owsików u niemowląt mogą być symptomy wskazujące na powikłania infekcji, np. zapalenie jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, ale również są to wyjątkowo rzadkie przypadki.

To mit, że zgrzytanie zębami jest objawem owsików. Wiemy, że ta przypadłość może dotykać nawet około 40% dzieci, a według publikacji w Journal of Oral Rehabilitation główną przyczyną zgrzytania zębami u dzieci w nocy jest napięcie emocjonalne i problemy ze zgryzem.

Najlepszym materiałem do badań w kierunku obecności owsików jest wymaz z okolicy odbytu. Owsiki można wykryć w badaniu kału w kierunku pasożytów. Jeśli wyniki badań potwierdziły obecność owsików, koniecznie należy udać się do pediatry. Zleci odpowiednie leczenie. Możesz samodzielnie potwierdzić swoje podejrzenia, oceniając gołym okiem (najlepiej podczas snu dziecka wieczorem), czy w okolicy odbytu nie pojawiły się owsiki.

Zakażenie owsikami u niemowląt nie zawsze wymaga leczenia farmakologicznego. Jeżeli lekarz stwierdzi niewielką liczbę pasożytów, to rezygnuje się z podawania leków i zaleca się wyłącznie stosowanie zabiegów higienicznych. Przy tym należy pamiętać o czystości w mieszkaniu, praniu bielizny i pościeli oraz ręczników, aby uniknąć nawrotu choroby. Owsica może ustąpić samoistnie w ciągu 2 tygodni.

Czasami w przypadku owsicy u niemowląt stosuje się leki (zwykle pyrantel). Większość leków przeciwpasożytniczych (np. mebendazol) nie jest zalecana u dzieci poniżej 2. roku życia, jednak lekarz w wyjątkowych sytuacjach może przepisać preparat dla młodszych dzieci. Decyzja o zastosowaniu leku zawsze powinna być poprzedzona indywidualną oceną dziecka dokonaną przez lekarza.

Istnieje duże ryzyko powtórnych zakażeń owsicą u dzieci, jeżeli oprócz leczenia farmakologicznego nie przestrzegane są zasady czystości. Owsica łatwo rozprzestrzenia się poprzez kontakt nie tylko z zarażoną osobą, ale również używanymi przez nią przedmiotami, takimi jak ręczniki, pościel, zabawki, wyposażenie łazienki. Dlatego aby skutecznie wyeliminować owsiki u domowników, należy zastosować kilka zasad:

Zanim sięgniemy po domowe sposoby na owsiki u niemowląt powinniśmy skonsultować się z pediatrą. Chociaż wiele z nich nie ma wystarczającego potwierdzenia w badaniach, to mogą być dobrym uzupełnieniem leczenia. Oto co samodzielnie można podać dziecku na owsiki:

Podstawą zapobiegania zakażeniom owsikami u niemowląt jest dbanie o higienę, wspieranie układu odpornościowego, a także leczenie chorych na owsicę domowników. Malutkim dzieciom trzeba regularnie przemywać ręce ciepłą wodą z mydłem, a także dbać o czystość pościeli, zabawek, przedmiotów, których używają.

Obcinanie paznokci pozwala uniknąć gromadzenia się jaj pasożytów pod paznokciami, co także zmniejsza ryzyko przeniesienia ich do ust. Bardzo ważne jest oczywiście unikanie kontaktu z zakażonymi, a gdy taką osobą jest inny domownik, to konieczne jest jego leczenie oraz czyszczenie domu. Zrównoważona i zdrowa dieta pozwala wspierać układ odpornościowy, co daje większe szanse na uniknięcie infekcji.

Jeśli podejrzewasz u swojego dziecka owsiki, nie czekaj, tylko skonsultuj się z lekarzem. Zapytaj pediatrę, jak najlepiej postępować w takiej sytuacji.