Mroczki, zawroty głowy, światłowstręt, mdłości a nawet problemy z wysłowieniem się- to typowe objawy neurologiczne świadczące o migrenie z aurą. To intensywniejsza odmiana migreny, która wielu uniemożliwia swobodne funkcjonowanie. Podpowiadamy, jak sobie z nią poradzić.

Na silne bóle głowy zwane migreną, skarży się wiele osób. Choroba ta jest uznawana za jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. U niektórych dolegliwość ta może przybierać wzmożoną formę z aurą, czyli z określonymi zaburzeniami, które towarzyszą silnemu bólowi głowy.

Jak ją szybko rozpoznać?

W klasycznej aurze objawy narastają przez 5 do 20 minut i trwają przez godzinę, w skrajnych stanach nawet do kilku godzin. Następnie po krótkotrwałym ustąpieniu dolegliwości dochodzi do napadu bólowego. Aura migrenowa może objawiać się różnymi dolegliwościami ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jednak to co pojawia się najczęściej i najszybciej - to zaburzenie widzenia zwane mroczkami lub śniegiem optycznym. W medycynie określa się tak nieostry, zamglony obraz. Może on trwać zaledwie chwilę lub utrzymywać się przez dłuższy czas i prowadzić do ostrego zaburzenia widzenia. Należy zachować dużą ostrożność w trakcie prowadzenia auta lub zatrzymać je aż do ustąpienia objawów.

Przy migrenie z aura można się również spodziewać upośledzenia czucia po jednej połowie ciała, drętwienia kończyn, niewyraźnej mowy, zawrotów głowy czy równowagi. Należy podkreślić, że aura charakteryzuje się odwracalnością objawów, a więc ma przebieg tymczasowy. Dlatego tak ważne jest, aby przede wszystkim zachować spokój i przy pierwszych symptomach świadczących o zbliżającej się migrenie działać, by nie dopuścić do jej rozwinięcia.

Co wywołuje?

Stres, przemęczenie oraz zmiany hormonalne.

Rygorystyczna dieta.

Depresja.

Brak snu.

Zmiana klimat.

Niektóre leki obniżające ciśnienie, duże dawki leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Konserwanty, słodziki, produkty light.

Czego nie należy jeść przy migrenie?



Aby wyeliminować potencjalne substancje drażniące z diety należy obserwować występowanie ataków oraz rodzaj spożywanych pokarmów. Nie ma jednoznacznej listy unikanych pokarmów która mogłaby służyć każdej osobie cierpiącej na migrenę, ponieważ każdy z nas stanowi indywidualną jednostkę pod względem reakcji na żywność. To co należy do grupy sprzyjającej migrenie to:

Czekolada.

Czerwone wino i ciemne piwo - mają niekorzystny wpływ na pacjentów z migreną, ze względu na zawartość pochodnych fenoli.

Kawa, czarna herbata, colę, napoje energetyzujące.

Rośliny strączkowe: groch, fasola zwykła i szparagowa, bób, soja.

Orzechy.

Owoce cytrusowe.

Ryby zimnolubne: tuńczyk, makrela, łosoś.

Potrawy smażone.

Duże ilości soli i ostrych przypraw.

Sery żółte długodojrzewające (cheddar, brie, camembert).

Co jeść, aby złagodzić częstotliwość ataków?



Potraw lekkostrawne, nisko tłuszczowe, które nie wywołują wzdęć ani uczucia nudności.

Polecane jest wzbogacenie diety w kwas omega-3, którego źródłami są między innymi tran i oliwa z oliwek.

Szczególnie polecane jest spożywanie ryżu, kaszy gryczanej oraz makaronów. Można jeść również sery białe oraz pić mleko. Można spożywać jajka oraz mięso kurczaka i indyka, jednak zaleca się wykorzystywać ich mniej tłuste części, np. piersi.

Z warzyw warto postawić na marchew, pietruszkę oraz ziemniaki.

Jak postępować w przypadku migreny?

Niestety, nie ma złotego środka na wyleczenie się z ataków migrenowych. Należy trzymać się wskazówek możliwie zapobiegawczych i obserwować reakcje organizmu.

