Tego typu zaburzenia zawsze powinny nas skłonić do wizyty u lekarza. Chodzi o to, żeby się upewnić, czy na pewno nic złego się nie dzieje. Przyczyn nagłych problemów ze słuchem może być bowiem wiele. Przedstawiamy najczęstsze z nich.

Zapalenie ucha

Jeśli prócz zaburzeń słuchu, pojawia się ból ucha, uczucie pełności i napięcia oraz pojawiła się gorączka (u dzieci wysoka) i uczucie rozbicia, to prawdopodobnie cierpisz na zapalenie ucha. Jego przyczyną najczęściej są bakterie, dlatego prawdopodobnie konieczne będzie zastosowanie antybiotyku. Choroba ta najczęściej pojawia się w sezonie przeziębień, sprzyjają jej kłopoty z zatokami i migdałkami.

Rady dla ciebie: Staraj się stosować do zaleceń lekarza. Kilka dni koniecznie zostań w domu. Nie stosuj raczej babcinych metod i nie zatykaj ucha watą. To niebezpieczne, szczególnie jeśli pojawi się wysięk (wata nie pozwoli uchu należycie się oczyścić, a tobie odzyskać słuch).

Woskowina w uchu

Nie masz innych objawów, po prostu gorzej słyszysz i dodatkowo pojawia się szum, uczucie przelewania w uchu, zawroty głowy. To prawdopodobnie tzw. korek woskowinowy powoduje problemy ze słuchem. Takie dolegliwości niestety nasilają się z wiekiem – w miarę upływu lat zanikają gruczoły woskowinowe, a sama woskowina staje się sucha i trudniejsza do usunięcia. (Około 30 proc. zaburzeń słuchu u ludzi starszych jest związana z nagromadzeniem się woskowiny). Konieczna jest wizyta u laryngologa, który oczyści ucho i przywróci ci komfort słyszenia.

Rady dla ciebie: Nie usuwaj samodzielnie woskowiny, bo możesz uszkodzić delikatne struktury ucha, a woskowinę tylko wepchnąć głębiej. Jeśli jesteś zwolenniczką naturalnej medycyny, możesz skorzystać ze świecowania uszu – zabiegu, który polega na ogrzewaniu ucha specjalną świecą. W wyniku tego powstaje podciśnienie, które "wysysa" z ucha woskowinę. Koszt: 50-100 zł.

Ucho lotnika

Dolegliwość ta powstaje, gdy zbyt szybko zmieniamy wysokość i ciśnienie nie ma czasu się wyrównać. Pojawia się uczucie dyskomfortu, słyszysz szum w uszach, może pojawić się ból oraz chwilowa utrata słuchu. Ryzyko wystąpienia zespołu ucha lotnika zwiększają choroby górnych dróg oddechowych. Wiadomo także, że dzieci są bardziej narażone na wystąpienie tego zjawiska. Jeśli dolegliwości i nie mijają w ciągu kilku minut, wybierz się do laryngologa, który przepisze środki wspomagające powrót do zdrowia.

Rady dla ciebie: Staraj się nie latać z przeziębieniem czy grypą. W czasie startowania ssij cukierek lub żuj gumę miętową – to pomoże ci łagodniej przejść przez zmiany ciśnień.

Hałas

Długotrwałe przebywanie w hałasie lub nawet krótkotrwale narażenie ucha na działanie dużego hałasu (np. wystrzał) mogą powodować zaburzenia słuchu. Jeśli więc gorzej słyszysz po koncercie, balu lub po prostu po wystrzale petardy, ale słuch powraca po kilku godzinach, nie ma się czym martwić. To normalne. Jednak po wielokrotnym narażaniu słuchu na hałas takie urazy akustyczne mogą okazać się trwałe.

Rady dla ciebie: Jeśli pracujesz w hałasie, poproś szefa, by wyposażył cię w słuchawki ochronne. Konieczne są też częste kontrole słuchu – przynajmniej raz w roku. Zrezygnuj tez z korzystania ze słuchawek.

Miażdżyca

Jeśli jesteś po pięćdziesiątce i do problemów ze słuchem dołożyć można problemy z nadciśnieniem lub wysoki cholesterol, to można sądzić, że przyczyną pogorszenia słuchu jest miażdżyca tętnic ucha wewnętrznego. Trzeba wybrać się doi lekarza, bo proces choroby da się zatrzymać, stosując leki hormonalne, jodowe i przeciwmiażdżycowe.

Rady dla ciebie: Staraj się prowadzić higieniczny tryb życia: dbaj o dietę i codzienną porcję ruchu. Unikaj hałasu, żeby dodatkowo nie obciążać słuchu.

autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu"