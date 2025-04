Początek wiosny, nie był dla nas zaskoczeniem. Pogoda już na dobre zdjęła z nas puchowe kurtki i ciężkie płaszcze. Wełniane swetry i inne części zimowej garderoby, praktycznie już schowaliśmy do szafy. Po mroźnej części roku, budzimy nasz organizm z lenistwa i ospałości. Piękna aura, sprawia, że czujemy się o niebo lepiej. Chętniej wychodzimy na zewnątrz, jesteśmy uśmiechnięci i gotowi do aktywnego spędzania wolnego czasu...

Zrzucając z siebie nadmiar odzienia, zauważamy skutki długotrwałego „odpoczywania” podczas zimy. Często przybieramy w tej porze roku kilka kilogramów, co raczej jest normalne. Ciało mogło stracić trochę na swym atrakcyjnym wyglądzie. Mała aktywność fizyczna negatywnie wpływa na mięśnie i skórę, a co za tym idzie, ciało staje się mniej jędrne i mniej kształtne. Stan odżywienia, nawilżenia i dotlenienia skóry, również nas rozczarowuje. Mimo stosowania specjalnych zimowych kosmetyków, skóra nie jest wysuszona, obciążona ich nadmiarem, bywa wysuszona i podrażniona, a czasem się nawet łuszczy.

Wraz z przyjściem wiosny, możemy jednak naprawić zimowe szkody. Trzeba by nam się rozbudzić i zreaktywować, na cieplejsze pory roku. Mniejszym lub większym kosztem, z pewnością uda nam się osiągnąć olśniewający wygląd i wyszczuplić sylwetkę. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, pomocnych w wiosennej kuracji naszego ciała.

Aktywność fizyczna

Wprawienie swojego ciała w ruch, na pewno zaowocuje poprawą stanu mięśni, skóry, a także nastroju oraz pozwoli na pełniejsze wykorzystywanie pokładów energii, jeszcze nie do końca obudzonych po zimie. Regularne treningi są jak najbardziej wskazane, każdemu zdrowemu człowiekowi, tym bardziej wtedy, gdy warunki pogodowe temu sprzyjają. Głównymi zaletami uprawiania sportów są:

rozbudowa tkanki mięśniowej, biorącej udział w spalani kalorii

redukcja nagromadzonej pod skórą tkanki tłuszczowej

stymulacja tworzenia się wielu naczyń krwionośnych, co wpływa na tempo odżywienia, dotlenienia i detoksykacji tkanek

pobudzanie wydzielania hormonów szczęścia – serotoniny i endorfin – które poprawiają nasz nastrój, dodają energii, odprężają, a także łagodzą dolegliwości bólowe

Na początek, po zimowym przestoju, warto stopniowo aktywizować swoje ciało. Możemy zacząć dość leniwie, od roweru, spacerów, gimnastyki, jogginu, nordic-walkingu, pływania, by później kontynuować ćwiczenia na siłowni, fitnessie, ściance wspinaczkowej, czy na górskim szlaku. Zachęcamy jednak do wybierania tych aktywności fizycznych, które zmuszają do przebywania na świeżym powietrzu.

Sposób żywienia

Oprócz wysiłku fizycznego, dużą rolę w powrocie do formy, przypisuje się właściwej diecie. Przemyślany i racjonalny jadłospis, może okazać się niezłym zastrzykiem witaminowo-mineralnym, zwłaszcza w okresie wiosennym. Dla skóry niezbędne substancje odżywcze, to w szczególności antyoksydanty:

witamina A (źródła: produkty odzwierzęce – mięso, nabiał; tłuszcze roślinne; awokado, szpinak, marchew, papryka – zwierające beta-karoten, czyli prowitaminę witaminy A)

witamina C (źródła: świeże warzywa i owoce, zwłaszcza cytrusowe)

witamina E (źródła: nabiał, soja, orzechy, nasiona, oleje roślinne)

kwas foliowy (źródła: zielone części roślin, większość warzyw i owoców)

wapń (źródła: nabiał, zwłaszcza mleko, twarogi, maślanka i jogurty; sardynki, szproty)

cynk (źródła: chude mięso, owoce morza, w szczególności ostrygi)

selen (źródła: chude mięso, wątroba zwierząt, ryby, nabiał, pestki dyni, pszenica, owies, brązowy ryż, orzechy brazylijskie, słonecznik)

Oprócz żywienia, niezmiernie ważne jest prawidłowe nawodnienie organizmu. Zaleca się, by przyjmować 30-50ml płynów na kilogram masy ciała. Jako „płyny” rozumiemy nie tylko wodę mineralną, herbatę, soki czy mleko, ale i wodę, która znajduje się w pożywieniu (zupy, owoce, warzywa, mięso, ryby itd.). Warto też docenić oczyszczające napary ziołowe, np. z fiołka trójbarwnego, mięty, rumianku, skrzypu polnego, pokrzywy, lipy oraz soki: brzozowy, ananasowy i cytrusowe, rozcieńczone wodą minerlną.

Kosmetyki na wiosnę

Aby na wiosnę, nasza skóra zachwycała swym wyglądem, niezbędna jest jej właściwa pielęgnacja. W domu, możemy sobie pozwolić na wiele kosmetycznych fantazji... Gdy cenimy ekologię i dary natury, można zasięgnąć receptur, na takie właśnie specyfiki upiększające:

peeling owsiany: szklankę płatków owsianych zalewamy dwoma szklankami ciepłej wody i mieszamy; nakładamy na rękawicę do masażu i masujemy ciało pod prysznicem; następnie spłukujemy ciało ciepłą wodą

peeling cukrowo-kawowy: mieszamy ze sobą szklankę miodu, siedem łyżek brązowego cukru i trzy łyżki mielonej kawy; nakładamy na rękawicę do masażu i masujemy ciało pod prysznicem; następnie spłukujemy ciało ciepłą wodą

wygładzająca i tonizująca „kąpiel Kleopatry”: do wanny z ciepłą wodą wlewamy 2,5l tłustego mleka, dodajemy 2-3 łyżki oliwy z oliwek oraz litr naparu z kwiatów bzu czarnego (2 łyżki kwiatów w litrze wrzątku), dla zapachu dodajemy goździki lub cynamon i skórkę pomarańczową

zmiękczająca kąpiel mączna na gęsią skórkę: około 300 gramów mąki pszennej/owsianej wsypujemy do woreczka z naturalnej tkaniny i przywieszamy na kranie; puszczamy ciepłą wodę, tak by obmywała woreczek z mąką, który w tym czasie kilkakrotnie wyciskamy do wanny

winno-ziołowy ujędrniający płyn do ciała: dwie łyżki szałwii i dwie łyżki rozmarynu zalewamy ćwierć litrem białego, wytrawnego wina; pozostawiamy na dwa tygodnie, a następnie cedzimy; stosujemy wcierając w skórę po kąpieli

miodowo-twarożkowa maseczka: dwie łyżki tłustego twarogu, łączymy z łyżką miodu i łyżeczką świeżego soku z cytryny; powstałą papkę nakładamy na twarz na 15-20min, po czym dokładnie spłukujemy ciepłą wodą

cytrusowy tonik: sparzone skórki z jednej pomarańczy i jednej cytryny zalewamy octem winnym w ilości 300ml; odstawiamy na 14 dni, po czym cedzimy miksturę; przed zastosowaniem rozcieńczmy tonik w proporcji 1:1, czyli np. 5ml toniku i 5ml chłodnej wody przegotowanej.

Wielu z nas docenia jednak czas i wygodę, decydując się na gotowe preparaty kosmetyczne. Na okres wiosenny, w naszej kosmetyczne nie może zabraknąć kremów, maseczek, balsamów odżywczych i nawilżających, oliwki do ciała, ujędrniających serum itp. Zachęcamy do wypróbowania następujących kosmetyków:

Peeling antycellulitowy z kawą – Joanna, Naturia

Emulsja natłuszczająca do kąpieli – Oillan

Pielęgnujący olejek pod prysznic Natural Oil – Nivea

Nawilżający żel pod prysznic z olejkiem migdałowym – Johnson & Johnson

Maseczka błyskawicznie nawilżająca AA Ultra Nawilżanie – Oceanic

Krem nawilżająco-napinający na szyję i dekolt na dzień i na noc bez ograniczeń wiekowych – Lirene Ideale

Odżywcze mleczko do ciała – Nivea

Odżywczy balsam do skóry szorstkiej i zmęczonej – Kolastyna

Regenerujący balsam Oliwka Natural Dream Spa! - Eveline

Sopot Spa masło do ciała – Ziaja

Oliwkowa maska do rąk – Ziaja

Krem do stóp silnie nawilżający – Lirene

Krem odżywczo-regenerujący do stóp – Propodia

Jeżeli połączymy wszystkie te trzy aspekty walki o atrakcyjny wygląd na wiosnę, zapewne po niedługim czasie zauważymy pierwsze, zadowalające efekty. Wysiłek fizyczny w połączeniu z dietą i właściwą pielęgnacją ciała, to klucz do sukcesu.