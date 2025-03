Spis treści:

Piercing polegający na przekłuciu ciała z medycznego punktu widzenia powoduje otwartą ranę, która często wymaga długotrwałego gojenia.

W początkowej fazie tego procesu możesz odczuwać dyskomfort, ból o małym nasileniu, delikatne swędzenie i pieczenia. Często występuje wyciekanie płynu surowiczego, który po wyschnięciu tworzy strupki w obrębie przekłucia. Skóra może być lekko zaczerwieniona. Te objawy mogą utrzymywać się kilak tygodni i nie powinny budzić niepokoju.

Po piercingu często powstaje ziarnina. Jest to twardy niebolesny guzek w kolorze skóry, który może samoistnie zniknąć. By przyspieszyć gojenie, należy dbać o higienę rany, można też stosować kompresy z ciepłej wody.

Czas potrzebny na pełne zagojenie się przekłucia zależy od różnych czynników, takich jak np. lokalizacja przekłucia, sposób wykonania przekłucia czy indywidualne cechy. Przybliżone okresy gojenia najczęściej przekłuwanych części ciała wynoszą:

Trzeba pamiętać, że skóra stanowi ważną barierę dla organizmu przed zakażeniem, a jej przekłucie zwiększa ryzyko infekcji m.in. patogenami występującymi na skórze. Dlatego bądź czujny na nietypowe objawy.

Infekcja jest jednym z częściej występujących powikłań po piercingu. Miejscowe infekcje najczęściej występują po przekłuciu pępka, ucha, nosa i sutka. Kolczyki w języku, narządach płciowych i innych miejscach rzadziej powodują zakażenia. Główne patogeny odpowiedzialne za infekcje po piercingu to bakterie: gronkowiec złocisty (S. aureus), paciorkowce grupy A i tlenowe pałeczki Gram-ujemne, zwłaszcza gatunki Pseudomonas. Ryzyko rozwoju zakażenia zależy od różnych czynników, w tym doświadczenia osoby wykonującej przekłucie, sterylności podczas zabiegu, miejsca na ciele czy pielęgnacji rany. Przykładowo zmniejszone unaczynienie chrząstki ucha wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju infekcji bakteryjnej w tym miejscu. Z kolei rana w obrębie pępka jest narażona na podrażnianie ubraniem oraz zwiększoną wilgotność, stąd i tutaj częściej występują powikłania.

Objawy infekcji powodowane przez piercing mogą mieć różne nasilenie. O zakażeniu świadczą na ogół:

Należy pamiętać, że zabiegi piercingu wiążą się z podwyższonym ryzykiem nie tylko miejscowych infekcji, ale też poważnych zakażeń ogólnoustrojowych, takich jak tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu C i typu B, opryszczka, kiła czy HIV. Wówczas obraz kliniczny może być różny w zależności od patogenu, który dostał się do organizmu wraz z krwią.

W większości przypadków infekcji możesz samodzielnie postarać się ją wyleczyć w domu. Postępuj według tej instrukcji:

Powtarzanie tego zabiegu 3 razy dziennie powinno szybko zmniejszyć objawy infekcji. Jeśli nie ma poprawy po 2-3 dniach, zgłoś się do lekarza. Zrób to również wtedy, gdy masz gorączkę i źle się czujesz. W przypadku zakażenia może być konieczne przyjmowanie antybiotyków doustnie. Lekarz może też skierować cię na dokładniejsze badania, które wskażą, jaki patogen spowodował infekcję rany po piercingu.

W większości przypadków zakażeniu można dość łatwo zapobiec. Aby zminimalizować ryzyko rozwoju infekcji po piercingu, należy:

Warto też sprawdzić, z jakiego materiału jest kolczyk użyty do przekłucia. Do zabiegów są wykorzystywane materiały, takie jak tytan, bioplast lub stal chirurgiczna, które są obojętne dla organizmu. W składzie biżuterii nie powinno być niklu, który często powoduje alergie.

Oprócz infekcji po przekłuciu mogą wystąpić inne powikłania. Najczęstsze z nich to:

Piercing może wiązać się również z wystąpieniem alergii. Główną przyczyną uczulenia jest obecność niklu w biżuterii. W takiej sytuacji występuje wysypka, zaczerwienienie i świąd. Zdjęcie biżuterii może nie wystarczyć i konieczne bywa leczenie farmakologiczne, np. kortykosteroidami lub preparatami przeciwhistaminowymi stosowanymi miejscowo.