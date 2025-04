Zbadaj swój nos!

Przewlekły katar, czy ciągle zatkany nos to uciążliwe dolegliwości. Często jednak taki stan jest bagatelizowany – mówimy sobie: przecież można z tym żyć! Jednak odpowiednie badanie i leczenie są w stanie nam to życie ułatwić. Centrum Medyczne LIM wprowadziło właśnie do swoich usług endoskopię jam nosa i zatok przynosowych.

Reklama

Badanie endoskopowe jam nosa i zatok przynosowych zgodnie z obowiązującymi standardami w krajach UE jest przeprowadzane w chorobach

nosa, zatok przynosowych, zaburzeniach oddychania u dzieci i dorosłych, w bezdechach, zaburzeniach mowy, diagnostyce niedosłuchów, kwalifikacji do leczenia operacyjnego nosa, zatok przynosowych i migdałków. Ponadto endoskopię nosa wykonuje się rutynowo u wszystkich pacjentów z zaburzeniami drożności.

- Możliwość wykonania tego badania pozwala ograniczyć konieczność wykonywania innych badań obarczonych ryzykiem i wiele droższych jak: tomografia komputerowa nosogardła i zatok przynosowych, czy RTG nosogardła i zatok. Możliwość wykonania endoskopii zamiast powyższych badań jest znacznie korzystniejsze dla dzieci i młodych kobiet, które planują mieć dzieci. – mówi Barbara Gad-Karpierz, Dyrektor Medyczny Centrum Medycznego LIM.

Wykonywana w pozycji siedzącej lub półleżącej endoskopia jam nosa polega na wprowadzeniu do nich wąskiego wziernika i ocenie ich stanu poprzez okular lub tor wizyjny (na ekranie monitora). Pozwala na zbadanie przegrody nosa, struktur bocznej ściany jamy nosa, wielkości małżowin nosowych, drożności kompleksów ujściowo-przewodowych. Dzięki badaniu lekarz może stwierdzić obecność patologicznej treści w jamach nosa, polipów itd.

Natomiast przy endoskopii zatok - wziernik wprowadzany jest do zatoki szczękowej, poprzez ujście naturalne lub specjalnie w tym celu wytworzony otwór pomiędzy jamą nosa a światłem zatoki. W przypadku niewielkich zmian chorobowych w obrębie zatok badanie to pozwala na ograniczenie rozległości zabiegu operacyjnego.

Oba badania można wykonywać u każdej osoby dorosłej, która ma wskazania oraz u dzieci, które są w stanie współpracować z badającym lekarzem (od ok. 4 r. ż.).

Badanie endoskopowe nosa i zatok jest wykorzystywane również do:

diagnostyki zapaleń zatok przynosowych - w stanach ostrych i przewlekłych,

oczyszczania jam nosa i ujść zatok z wydzieliny zapalnej,

usuwania ciał obcych z jam nosa (u małych dzieci),

usuwania wydzieliny z jam zatok po operacjach nosa i zatok,

udrażniania ujść zatok w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych

diagnostyki przewlekłych nieżytów nosa (alergicznych i niealergicznych), krwawień z nosa, wad budowy nosa, guzów jam nosa i zatok przynosowych, przerostu migdałków gardłowych,

oceny skuteczności leczenia przewlekłych nieżytów nosa,

oceny działań ubocznych leków stosowanych w przewlekłych nieżytach nosa,

oceny działania czynników środowiskowych na organizm człowieka takich jak: klimatyzacja, nawiewy, używki, zanieczyszczenia wielkomiejskie.

Informacje o Centrum Medycznym LIM

Centrum Medyczne LIM powstało w 1991 stając się pierwszą w kraju niepubliczną placówką medyczną, oferującą usługi medyczne zarówno klientom

indywidualnym, jak i korporacyjnym. Centrum Medyczne LIM posiada 14 własnych przychodni, które mieszczą się w Warszawie (8), Wrocławiu (3), Poznaniu (1), Krakowie (2) oraz Łodzi (1). Spółka zatrudnia ponad 1000 lekarzy w całej Polsce i współpracuje z ponad 300 partnerami medycznymi na terenie kraju, także ze szpitalami i placówkami rehabilitacyjnymi.

Centrum Medyczne LIM posiada certyfikaty: jakości ISO 9001:2000, w zakresie ochrony środowiska (ISO 14001:2004) oraz BHP (OHSAS 18001:1999). Uzyskując certyfikaty spółka wdrożyła model zintegrowanego systemu zarządzania.

W 2006 roku oferta opieki abonamentowej Centrum Medycznego LIM zajęła pierwsze miejsce w kategorii Opieka Medyczna w rankingu Gazety Finansowej na Najlepszy Produkt dla MSP. W 2007 r. Centrum Medyczne LIM zostało docenione w corocznym konkursie organizowanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw i otrzymało tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku 2007”. Również w 2007 r. zostało uznane w konkursie Business Superbrands, decyzją niezależnej Rady Marek, za jedną z najsilniejszych marek biznesowych, wśród firm działających w sektorze healthcare na polskim rynku.

Reklama

Zapraszamy na stronę www.cmlim.pl